Укр

Дешевле последнего iPhone: 5 вариантов, где можно купить дом в деревне за $3000

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
В Украине еще можно купить недорогую недвижимость
В Украине еще можно купить недорогую недвижимость. Фото Коллаж "Телеграфа"

О доме вне города задумывается каждый человек

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Украинцы все больше стремятся покинуть большие города и ищут варианты, чтобы перебраться жить в деревню. На рынке недвижимости есть разные предложения, в том числе и не превышающие 3 тысячи долларов США.

Соответствующие объявления размещены на одном из сайтов продажи недвижимости. Среди них есть как готовые для проживания дома, так и нуждающиеся в ремонтных работах.

Одним из предложений является дом в селе Приветное Волынской области. Он продается вместе с земельным участком в 6 соток.

"Дом кирпичный, покрытый шифером, перекрытие — железобетонные плиты. Возле дома есть погреб и хлев, присутствует электроснабжение, водопровод на улице. Общая площадь придомового земельного участка — 0, 06 га. Дом состоит из двух жилых комнат, кухни и ванной комнаты, требует внутренних работ. Дом состоит из двух жилых комнат, кухни и ванной комнаты, требует внутренних работ. Общая площадь дома – 50 м.кв. Выгодное месторасположение", — указал продавец.

Цена – 3 279 долларов США (150 000 грн).

Дом в селе Приветное
Дом в селе Приветное

Следующее предложение из села Подберезье Волынской области. Там продается 1 этажный дом на 3 комнаты, площадью 90 кв. м, с участком на 45 соток.

"Продам жилой дом в селе Подберезье Гороховского района Волынской области построен в 1971 г. Крытый шифером, кирпичный.Жилая площадь 55 м2. У дома большой надежный погреб, большой хлев на два отделения, насос, скважина. Приватизированный земельный участок 0.45 га. Три комнаты, кухня, прихожая, чердак", — указал продавец.

Цена дома – 3 200 долларов США (146 400 грн).

Дом в селе Подберезье
Дом в селе Подберезье

Еще один дом в этой ценовой категории продают в селе Щурин Волынской области. Вместе с домом, площадью 61.1 кв. м, на 2 комнаты, продается и земельный участок в 15 соток.

"Общая площадь 61.1 м², жилая 24.1 м², кухня 14.5 м². Участок 15 соток. Стены из дерева и кирпича", — указано в объявлении.

Цена — 3 100 долларов США (141 825 грн).

Дом в селе Щурин
Дом в селе Щурин

В Ковеле Волынской области продают 1 этажный дом, площадью 20 кв. м, на 2 комнаты. Вместе с недвижимостью продается и земельный участок на 473 кв. м.

"Продается приватизированная дача в г. Ковель, садоводческий массив "Калина", 437 м2. Света нет. Крыша шиферная. На территории есть огород и сад", — рассказал продавец.

Цена – 3 000 долларов США (137 250 грн).

Дом в Ковеле
Дом в Ковеле

В селе Васьковцы Хмельницкой области продают одноэтажный, однокомнатный дом площадью 10 кв. м. Вместе с ним продается и участок в 34 сотки.

"Продается дача в с.Васьковцы. Находится близ р.Горынь. Вся территория 0, 34 га, все приватизировано и имеет надлежащие документы (0, 25 га — под застройку и 0.09га — сг назначения). Маленький домик размером 3х4, 5 м кирпичный, вода во дворе, каменный погреб, большой сад и огород. От Изяслава около 2 км через деревянный мостик. В конце города – река Горынь (очень красивый пейзаж). Используется как дача. Отопление централизовано. На территории есть сад", — указал в объявлении продавец.

Цена — 2 880 долларов США (131 760 грн).

Дом в Василькове
Дом в Василькове

Сколько стоят новые iPhone в Украине

Следует отметить, что 3 000 долларов США это примерно 137 тысяч гривен. В то же время, цены на новый iPhone 18 Pro Max 2Tb в Украине стартуют от 163 тысяч гривен, а на iPhone Duo с памятью от 512Gb — 146-212 тысяч гривен.

Цены на iPhone 18 Pro Max 2Tb
Цены на iPhone 18 Pro Max 2Tb
Цены на iPhone Duo.
Цены на iPhone Duo.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевлянка сменила дом без ремонта в деревне, за который она отдала 2 миллиона гривен.

Теги:
#Цены #Продажа #Деревня #Объявление #Будинок