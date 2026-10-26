Дешевле последнего iPhone: 5 вариантов, где можно купить дом в деревне за $3000

О доме вне города задумывается каждый человек

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Украинцы все больше стремятся покинуть большие города и ищут варианты, чтобы перебраться жить в деревню. На рынке недвижимости есть разные предложения, в том числе и не превышающие 3 тысячи долларов США.

Соответствующие объявления размещены на одном из сайтов продажи недвижимости. Среди них есть как готовые для проживания дома, так и нуждающиеся в ремонтных работах.

Одним из предложений является дом в селе Приветное Волынской области. Он продается вместе с земельным участком в 6 соток.

"Дом кирпичный, покрытый шифером, перекрытие — железобетонные плиты. Возле дома есть погреб и хлев, присутствует электроснабжение, водопровод на улице. Общая площадь придомового земельного участка — 0, 06 га. Дом состоит из двух жилых комнат, кухни и ванной комнаты, требует внутренних работ. Дом состоит из двух жилых комнат, кухни и ванной комнаты, требует внутренних работ. Общая площадь дома – 50 м.кв. Выгодное месторасположение", — указал продавец.

Цена – 3 279 долларов США (150 000 грн).

Дом в селе Приветное

Следующее предложение из села Подберезье Волынской области. Там продается 1 этажный дом на 3 комнаты, площадью 90 кв. м, с участком на 45 соток.

"Продам жилой дом в селе Подберезье Гороховского района Волынской области построен в 1971 г. Крытый шифером, кирпичный.Жилая площадь 55 м2. У дома большой надежный погреб, большой хлев на два отделения, насос, скважина. Приватизированный земельный участок 0.45 га. Три комнаты, кухня, прихожая, чердак", — указал продавец.

Цена дома – 3 200 долларов США (146 400 грн).

Дом в селе Подберезье

Еще один дом в этой ценовой категории продают в селе Щурин Волынской области. Вместе с домом, площадью 61.1 кв. м, на 2 комнаты, продается и земельный участок в 15 соток.

"Общая площадь 61.1 м², жилая 24.1 м², кухня 14.5 м². Участок 15 соток. Стены из дерева и кирпича", — указано в объявлении.

Цена — 3 100 долларов США (141 825 грн).

Дом в селе Щурин

В Ковеле Волынской области продают 1 этажный дом, площадью 20 кв. м, на 2 комнаты. Вместе с недвижимостью продается и земельный участок на 473 кв. м.

"Продается приватизированная дача в г. Ковель, садоводческий массив "Калина", 437 м2. Света нет. Крыша шиферная. На территории есть огород и сад", — рассказал продавец.

Цена – 3 000 долларов США (137 250 грн).

Дом в Ковеле

В селе Васьковцы Хмельницкой области продают одноэтажный, однокомнатный дом площадью 10 кв. м. Вместе с ним продается и участок в 34 сотки.

"Продается дача в с.Васьковцы. Находится близ р.Горынь. Вся территория 0, 34 га, все приватизировано и имеет надлежащие документы (0, 25 га — под застройку и 0.09га — сг назначения). Маленький домик размером 3х4, 5 м кирпичный, вода во дворе, каменный погреб, большой сад и огород. От Изяслава около 2 км через деревянный мостик. В конце города – река Горынь (очень красивый пейзаж). Используется как дача. Отопление централизовано. На территории есть сад", — указал в объявлении продавец.

Цена — 2 880 долларов США (131 760 грн).

Дом в Василькове

Сколько стоят новые iPhone в Украине

Следует отметить, что 3 000 долларов США это примерно 137 тысяч гривен. В то же время, цены на новый iPhone 18 Pro Max 2Tb в Украине стартуют от 163 тысяч гривен, а на iPhone Duo с памятью от 512Gb — 146-212 тысяч гривен.

Цены на iPhone 18 Pro Max 2Tb

Цены на iPhone Duo.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевлянка сменила дом без ремонта в деревне, за который она отдала 2 миллиона гривен.