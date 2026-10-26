Британка живет без отопления почти шесть лет: какие хитрости помогают ей согреться

Из-за сломанной системы отопления журналистка придумала собственные способы работать и отдыхать в холоде

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Британская журналистка-фрилансер Саманта Ри живет без отопления с декабря 2020 года. Тогда оно сломалось, и многочисленные визиты инженеров так и не помогли его отремонтировать.

Саманта работает из дома, поэтому придумала собственные способы согреться: носит кашемировые свитера бывших партнеров и делает короткие перерывы на йогу посреди рабочего дня. Она описала их в колонке для The Sun.

Теплая одежда и перерывы помогают работать дома без отопления

Кашемир, оставшийся после отношений

Несколько лет назад Саманта перестала активно пытаться починить отопление. Теперь ее останавливает и мысль о том, сколько будет стоить его использование.

"Даже если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой, чтобы оно заработало, я бы слишком боялась расходов, чтобы им пользоваться", – призналась журналистка-фрилансер Саманта Ри.

От холода ее прежде всего спасает коллекция кашемировых свитеров, которые когда-то принадлежали ее бывшим. Саманта без лишней серьезности описывает свою схему: в прохладный день просит одолжить ей понравившийся свитер, забирает его домой, а потом не возвращает. К тому времени, как отношения заканчиваются, владелец обычно уже забывает о вещи.

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Лыжное термобелье и перчатки для работы

В сильный холод журналистка надевает базовый слой лыжной одежды. На лыжах она не катается: ее не привлекает перспектива ехать в отпуск на мороз и возвращаться с травмами. Но толстое термобелье, которое ей когда-то подарили, пригодилось дома. Одежда, рассчитанная на заснеженные горы Швейцарии, хорошо защищает и от холода на кухне. Отметим, что в Лондоне, где живет журналистка, средняя температура зимой составляет +2... +8 градусов.

С руками справиться сложнее. В толстых перчатках неудобно заправлять постель, пользоваться телефоном и работать за ноутбуком. Поэтому уже несколько лет Саманта носит перчатки без пальцев, предназначенные для людей с артритом.

"Они замечательные, потому что не громоздкие, поэтому я могу заниматься всем, чем обычно занимаюсь, пока ношу их", – объяснила журналистка.

Перчатки без пальцев помогают работать и согреваться в холодной квартире

52 минуты работы – и время для йоги

Саманта старается не сидеть неподвижно дольше часа. Она ставит таймер на 52 минуты и встает, как только он звонит. Эту идею журналистка позаимствовала у бизнесвумен Мишель Моне, которая советовала после такого отрезка работы делать 17-минутный перерыв. Саманта приспособила совет к холодной квартире: выбирает видео на YouTube, расстилает коврик и занимается виньяса-йогой 15–20 минут.

Раз в день она делает более длительный перерыв и идет в спортзал или бассейн, чтобы размяться в более теплом помещении.

Короткие перерывы на йогу помогают согреться в холодной квартире

Горячий ужин и два одеяла в одном

Вечером Саманта ест горячий ужин – часто это рагу из мультиварки – и устраивается в постели смотреть телевизор. Правда, признается, что иногда там же и ужинает.

Ее согревает очень толстое одеяло из смеси гусиного пуха и пера. Комплект состоит из двух частей: легкой летней и средней, предназначенной для прохладной погоды. Их можно соединить пуговицами. Именно под таким двойным одеялом журналистка проводит вечера.

Как сообщал "Телеграф", мужчина поддерживает дома температуру 18°C, а согревается многослойной одеждой, движением и теплой постелью. Он также использует тепло солнца.