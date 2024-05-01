С 1 мая будет по-новому: кому и как подавать документы на субсидию

С начала последнего весеннего месяца стартует неотапливаемый период

С 1 мая на Украине начинают назначать субсидии на неотапливаемый период. Их выплатят уже в июне – в мае будут выплачивать еще остатки субсидий апреля.

В ПФУ отмечают — большинство получателей субсидий их продолжат автоматически. Зато семьям из ВПЛ, арендаторам недвижимости, тем, у кого изменилось имущественное или семейное положение, претендентам на субсидию для приобретения печного топлива или тем, у кого проживает меньше зарегистрированных людей, нужно будет подать документы снова. По собственному желанию могут заново подать документы люди, которым на отопительный период назначали субсидию в размере 0 грн — если у них изменились условия за отчетный период, им все же могут назначить полноценную субсидию.

При назначении субсидии на неотапливаемый период учитываются доходы за третий и четвертый квартал 2023 года. Субсидию будут назначать по 30 апреля 2025 года, то есть и на следующий отопительный период также.

Подать документы на субсидию можно, как обычно, и онлайн, так и офлайн. Можно лично прийти в Пенсионный фонд или в ЦНАП, или обратиться к уполномоченному в местном совете. Если подавать онлайн, можно воспользоваться сокращенной формой подачи на портале Пенсионного фонда или на портале "Дия".

Напомним, "Телеграф" рассказывал особенности получения субсидии для пенсионеров и тех, у кого члены семьи живут за границей. Если они зарегистрированы в жилье и уже более 60 дней находятся за пределами Украины, для начисления субсидии будут учтены только фактически проживающие лица.