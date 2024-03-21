Пасха в 2024-м: изменится ли дата празднования по новому календарю

В этом году этот праздник отмечают довольно поздно

Пасха — один из самых больших религиозных праздников в году. С ним связаны многие традиции и обычаи, которые не меняются веками.

Следует отметить, что дата празднования ежегодно меняется. Однако переход Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь не влияет на празднование Пасхи.

Когда Пасха в Украине в 2024 году

Дело в том, что его дата определяется по-другому, по лунному календарю. А у православных верующих и у католиков он разный. Таким образом, в 2024 году православные христиане в Украине отмечают Пасху 5 мая, тогда как католики будут праздновать ее 31 марта.

Когда Великий пост в 2024 году в Украине

Перед Пасхой православные христиане соблюдают пост, который назван Великим и длится 48 дней. В это время тело и душа очищаются, чтобы Пасху встретить с чистыми помыслами и в обновленном, чистом теле.

В 2024 году Великий пост начался в понедельник, 18 марта, и заканчивается в субботу, 4 мая. В этот период нельзя употреблять мясные, молочные и рыбные продукты. Также запрещается ссориться и ругаться.

Напомним, что ПЦУ оставила за монастырями и приходами право выбора, переходить ли им на новоюлианский календарь. Поэтому в Украине религиозные праздники можно отмечать и по новому, и по старому календарю. Одна из причин такого решения — хотели избежать раскола и не нарушать свободу украинцев.