В Украине перед Пасхой произошло "чудо" с яйцами: кто сбил цены на важный продукт

Почему на Пасху не дорожают яйца

В Украине под Пасху, которую верующие православного обряда в этом году празднуют 5 мая, — настоящее чудо с яйцами. Обычно спрос на яйца к празднику растет. Соответственно товар дорожает. Но не теперь.

"Роста цен не будет, более того, яйца продолжают дешеветь", — говорит исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. Почему так происходит и что будет с ценами на яйца дальше, — разбирался "Бизнес-Телеграф".

Минус 10 гривен между Пасхами

Рынок уже "тренировался" на выдержку на католическую Пасху, 31 марта. Тогда цены на яйца не выросли. Но верующих римского обряда в Украине меньше, чем православных. Потому эксперты предполагали, что ближе к началу мая продавцы могут попытаться переписать ценники. Но, похоже, эти прогнозы не сбываются.

Феномен объяснили избытком продукции на рынке. Хотя в прошлом году производство яиц и сократилось на 6% (до 11,317 млрд штук), спрос упал больше. Производителей не спас даже экспорт. По данным Государственной таможенной службы, в 2023 году наши компании отгрузили на внешние рынки яиц в скорлупе почти 49 000 тонн, а без скорлупы – 8 700 тонн. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году.

После католической Пасхи прошел месяц. Что изменилось на рынке яиц? Цены продолжают снижаться.

По состоянию на 25 апреля десяток яиц "Ясенсвит" в "Новусе" стоил 42,29 гривны, в "Ашане" — 46,9 гривны. Для сравнения: в марте за такой лоток яиц просили в "Новусе" 50,99 гривны, а в "Ашане" — 55,3 гривны.

По данным Госстата, в марте яйца в Украине подешевели по сравнению с февралем на 16,4%. Если сравнивать с мартом 2023 года, то цены упали вообще на 34,3%.

На рынках яйца еще дешевле. К примеру, на "Столичном" цены стартуют от 20 гривен за десяток. "И к православной Пасхе (то есть к 5 мая) цены вряд ли вырастут", — говорит Карпенко.

Традиционно к Пасхе спрос на яйца растет на 30—40%. Такие данные БТ предоставила сеть АТБ. "Но продукции на рынке сейчас так много, что о подорожании не может быть и речи", — уверяет Карпенко. По его словам, сети уже закупили товар к Пасхе, к тому же предложение продолжает расти.

Некоторые продавцы по старой привычке попытаются поднять цены к праздникам, но Карпенко не верит в успех таких "экспериментов". Такие торговцы могут просто остаться без покупателей или же будут вынуждены спешно устраивать распродажи.

Почему "лишних" яиц становится все больше

Что происходит? Сергей Карпенко говорит, что хотя в прошлом году был спад промышленного производства, в последние месяцы птицефабрики начали наращивать объемы. За три месяца этого года производство выросло по сравнению с первым кварталом прошлого года на 16,2%. Причем главный разгон отрасль набрала в марте.

К тому же увеличилось сезонное предложение яиц от хозяйств населения, что существенно давит на цены. "С начала года оптово-отпускные цены на яйца на птицефабриках снизились на 50%", — объясняет Карпенко. Потребление яиц в Украине продолжает оставаться сравнительно небольшим из-за оттока беженцев и снижения закупок со стороны перерабатывающих предприятий.

Но больше всего на рынок влияет ситуация на границах. "Главный фактор, который рекордно "сбивает" цены на яйца прямо сейчас, — это проблемы с экспортом", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поляки будто бы разблокировали границу, но успели оказать немалое давление на рынок. "Яйца — очень специфический товар. Они сложны в логистике, потому что хрупкие и требуют особого температурного режима хранения, — говорит Пендзин. — Стоять на границах неделями они не могут. Поэтому значительные объемы планируемых под экспорт яиц остались в Украине, и сейчас их пытаются продать даже со значительным дисконтом".

Экспортные упаковки яиц уже появились на украинских рынках, в частности, такие сбывают на рынке "Столичный".

Это уже заметно и на цифрах. По данным Государственной таможенной службы, за три месяца 2024 года экспорт яиц в скорлупе составил около 2 200 тонн на 9,2 млн долларов, а яиц без скорлупы — всего 42 тонны на 609 000 долларов.

То есть в среднем месячный экспорт яиц в скорлупе в этом году составляет 733 тонны. В то время как в прошлом году превышал 4 000 тонн. Яиц без скорлупы в этом году отгружают по 14 тонн в месяц, в прошлом году — по 725 тонн.

То есть экспорт просто обрушился. Хотя еще и не вступили в силу ограничения на украинские яйца в Европе. ЕС продлил беспошлинный режим экспорта для украинской агропродукции, но для определенных групп товаров (яйца, курятина, мед, сахар) с условиями. Как только поставки превысят средние объемы за период со второй половины 2021 года и за 2022—2023 годы, могут вернуть квоты и пошлины.

Кроме проблем с экспортом яиц в Европу, добавились сложности и на других направлениях. "Из-за нестабильной ситуации в Красном море логистика стала дороже и вдвое дольше", — говорит Сергей Карпенко. Поэтому многие экспортеры отказались от поставок яиц в этот регион и тоже пытаются продать их на внутреннем рынке.