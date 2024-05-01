В МИД появилась виртуальная представительница, которую создал искусственный интеллект: чем она будет заниматься (видео)

Ее прототипом стал реальный человек

У Министерства иностранных дел Украины появилась представительница, которую сгенерировал искусственный интеллект – Виктория Ши ("ШИ" – искусственный интеллект). Она будет комментировать консульскую информацию для СМИ.

Об этом говорится в сообщении МИД. Отмечается, что также для защиты от подделки на видео с Викторией Ши будет изображен QR-код, который будет вести на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД.

По данным дипломатического ведомства, представительница была создана на основе реального человека – украинской певицы Розали Номбре, которую сняли и оцифровали.

В МИД отмечают, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши.

"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилию — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", — заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.

Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД — это не блажь, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы добиваться необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

"Создание цифровой консульской представительницы — это часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины. Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и совершает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире", — заявил министр.

В то же время в министерстве подчеркнули, что консульская представительница не является заменой представителя МИД Украины.

"По истечении срока пребывания на этом посту Олега Николенко МИД уже провел конкурс на замещение этой вакансии. Его победитель уже определен и проходит необходимые процедуры спецпроверок", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские мужчины, находящиеся за границей, после уточнения своих военно-учетных данных получат возможность получить консульские услуги. Однако это касается только тех, кто имеет на это правовые основания.