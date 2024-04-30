Россияне запустили фейк о выбросе радиации на АЭС в Украине: официальное заявление "Энергоатома"

Украинцев просят верить только информации из официальных источников

Информация о том, что на Хмельницкой АЭС якобы случилась "внештатная ситуация", из-за чего повысился уровень радиации в Хмельницкой и Ровенской областях, оказалась фейковой. Атомная электростанция работает в штатном режиме и никакой утечки радиации не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой АЭС и ГП "Энергоатом". Чтобы успокоить граждан, был опубликован также актуальный уровень радиации.

"Радиационное состояние вокруг Хмельницкой АЭС 30 апреля 2024 года на промышленной площадке и в близлежащих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественные фоновые значения. Замечаний к работе оборудования нет", — сказано в сообщении пресс-службы.

В "Энергоатоме" добавили, никаких внештатных ситуаций на ХАЭС не фиксировалось. А подобные сообщения говорят о том, что россияне используют любой повод, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины, дискредитировать государственную власть и ослабить способность противостоять оккупантам.

"Вопросы информационной безопасности, составляющей национальной безопасности страны, является важным во время полномасштабной войны. Поэтому призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять фейки", — добавили в ведомстве.

Также Хмельницкая АЭС опубликовала значения гамма-фона по состоянию на 14:12 30 апреля:

Плужное 0.07 мкЗв/час

Белотин 0.09 мкЗв/час

Дертка 0.09 мкЗв/час

Славута 0.06 мкЗв/час

Комаровка 0.06 мкЗв/час

Рыбхоз 0.07 мкЗв/час

Полянь 0.09 мкЗв/ч

ЦПК (центральный пост контроля, Нетешин) 0.06 мкЗв/час

Кривин 0.09 мкЗв/час

Нетешин 0.08 мкЗв/час

Острог 0.08 мкЗв/час

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия распространяет фейк о наступлении на Сумскую область. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие.