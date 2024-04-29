"Принудить РФ к миру": россияне перекрутили слова Зеленского и запустили новый фейк

Враг пытается использовать, чтобы посеять упадочные настроения в украинском обществе, используя дезинформационные месседжи

Вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского о пути к миру, который начнется в июне 2024, разошлись слухи о якобы подготовке к мирным переговорам с РФ в начале лета. Однако данная информация не соответствует действительности.

В частности, распространяется неправдивый тезис о том, что якобы Зеленский анонсировал начало мирных переговоров в июне текущего года. Об этом пишет центр противодействия дезинформации.

"На самом деле президент заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", — объяснили в ЦПД.

Речь идет о саммите по Украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения предстоящего мирного процесса. Россия не будет участвовать в данном мероприятии. Потому ни о каком "заключении мира" не идет речь.

Такие месседжи враг пытается использовать, чтобы посеять упадочные настроения в украинском обществе. При этом в ЦПД обращаются к гражданам и просят не верить непроверенным источникам, а вместо этого принимать информацию только от верифицированных источников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что стране необходима двойная стратегия, чтобы принудить диктатора Владимира Путина к переговорам.