"Заплатил целых $27 миллионов": в СНБО опровергли фейк россиян об Ермаке

Дезинформацию обнародовали под видом сюжета BBC

Российские пропагандисты распространяют ложную информацию о главе Офиса президента Андрее Ермаке. Вражеские ресурсы публикуют сюжет от имени BBC, якобы журналисты Bellingcat выяснили, что глава ОП вроде бы заплатил 27 млн долларов за то, чтобы попасть в топ-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что этот сюжет является очередным фейком российских пропагандистов.

"Во-первых, журналисты Bellingcat не производили подобных расследований, назвав распространяемый ролик фейком. Во-вторых, на официальных страницах ВВС этот сюжет также отсутствует", — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что российская пропаганда уже не в первый раз, пытаясь придать своим фейкам большую достоверность, распространяет их от имени авторитетных изданий. Подчеркивается, что все поддельные видео имеют схожие шаблоны с использованием графики международных медиа и титров без озвучивания текста. В центре заявили, что, распространяя такую ложь, вражеские пропагандисты пытаются дискредитировать руководителя Офиса президента и украинские власти в целом.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Автором статьи о нем стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.