На росТВ показали фейковую новость с Даниловым о стрельбе в "Крокусе": видео

Сам Алексей Данилов никак не прокомментировал фейковую новость со своим участием

Российский телеканал НТВ запустили фейк о том, то секретарь СНБО Алексей Данилов якобы признал причастность Украины к расстрелу и пожару в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом украинский политик якобы заявил во время всеукраинского телемарафона.

Однако невооруженным взглядом можно заметить, что пропагандисты применили технологию дипфейк. На видео действительно эфир телемарафона, но с искаженным текстом и изображением.

По информации российского оппозиционного медиа "Медуза", фейковый ролик показали в эфире около часа ночи. Ведущие прокомментировали его, заявив, что Данилов якобы подтвердил "причастность киевского режима к теракту в Подмосковье публично".

"Весело сегодня в Москве, я считаю, очень весело. Хочется верить, что мы такое веселье будем им устраивать чаще", — говорится на поддельной записи с использованием изображения секретаря СНБО.

Помимо Алексея Данилова в дипфейке россияне использовали двух украинских ведущих телеканала "Мы-Украина" Олега Билецкого и Марию Скибу. Примечательно, что вечером 22 марта эта пара телеведущих не работала в эфире, а в ночное время телемарафон "Единые новости" и вовсе вели ведущие телеканала "1+1" Маричка Падалко и Максим Сухенко. Кроме того, события в России этой ночью комментировал не Алексей Данилов, а представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Видео в эфире российского пропагандистского телеканала НТВ с участием ведущих канала "Мы — Украина" и секретаря СНБО Алексея Данилова является фейком. 16 марта 2024 года в эфире Национального марафона действительно работали ведущие канала "Мы — Украина", Олег Билецкий и Мария Скиба (18:00 – 00:00), однако включения секретаря СНБО Алексея Данилова в эти часы прямого эфира не было!" – заявили в редакции телеканала "Мы-Украина".

Как удалось выяснить, путинские пропагандисты использовали для фейка отрывок из эфира телемарафона от 16 марта. Но выступал там не Алексей Данилов, а глава ГУР Кирилл Буданов, в чем можно убедиться, пересмотрев запись эфиров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" зашли неизвестные с автоматами и расстреляли посетителей. В этот момент там должен был проходить концерт группы "Пикник", но участники рок-группы не пострадали. В этот момент они находились в гримерке, а после звуков стрельбы поспешили укрыться в безопасном месте.

По состоянию на утро 23 марта известно о 70 погибших и более 100 пострадавших в результате расстрела и пожара, который удалось потушить только к утру. Вину за произошедшее якобы взяли на себя члены ИГИЛ, но в России убеждены, что есть украинский след.