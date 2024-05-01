СБУ пришла с обысками к еще одному митрополиту УПЦ МП: чем он отличился

Он замечен в распространении российской пропаганды

Утром в среду, 1 мая, Служба безопасности Украины пришла с обысками к иерарху УПЦ МП — митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке, в миру — Андрей Коваленко. Следственные действия происходят в Запорожье.

Об этом пишет "Украинская правда". Издание ссылается на собственный источник в спецслужбе. Подробности в СБУ пообещали обнародовать позднее.

Стоит отметить, что по информации движения "Чесно", митрополит Лука был замечен в распространении пророссийской пропаганды. Он также оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

В 2022 году Коваленко заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, за то, они терпят гей-парады в Киеве. А в 2023 году он пожаловался, что якобы масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

Для справки: Андрей Коваленко родился в 1971 году в городе Харцызск Донецкой области. Он дважды не смог поступить в институт и пошёл работать санитаром в центральную городскую больницу. В мае 1999 года был рукоположён в сан иерея. В 2018 году был вызван для проведения профилактической беседы в СБУ, по результатам которой назвал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко "современным гонителем церкви".

Напомним, ранее руководитель Сумской епархии УПЦ (МП), призвавший верующих к религиозной ненависти, получил подозрение по материалам СБУ. Отмечалось, что митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Как сообщал "Телеграф", митрополит Святогорской лавры Арсений получил подозрение от Службы Безопасности Украины из-за того, что "подсказал" российским оккупантам позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой области. Подрывную деятельность он вел прямо во время литургии.