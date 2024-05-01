Виправдання обстрілів гей-парадами та здача журналістки ФСБ. Чим відомий митрополит Лука

Панотець заявляв, що Україною керує ворог роду людського

СБУ провела обшуки у митрополита УПЦ МП Луки із Запоріжжя. Цього ж дня священнику повідомили про підозру у розпалюванні релігійної ненависті. Мовляв, той публічно зневажливо висловлювався про парафіян інших конфесій. Тому розхитував ситуацію у фронтовому регіоні на користь Росії.

Очільник Запорізької єпархії УПЦ МП вже не раз потрапляв на сторінки ЗМІ завдяки своїм скандальним вчинкам та висловлюванням. "Телеграф" розповідає про нього детальніше.

Досьє

У миру — Андрій Коваленко, 52 роки, є уродженцем Донецької області. Починав релігійну діяльність в рідній області, а з 2005 року був кліриком у Полтавській єпархії.

Митрополит Лука

У 2010 році Андрія Коваленка призначили управителем Запорізької та Мелітопольської єпархій, а у 2016 році настоятель УПЦ МП Онуфрій ввів його у сан митрополита. У грудні 2022 року рішенням РНБО проти митрополита були введені персональні санкції.

Здав журналістку окупантам

У березні 2022 року митрополит Лука відповідав за гуманітарну колону, яка їхала із Запоріжжя до тимчасово окупованого Бердянська. На блокпосту Лука здав українську журналістку видання Hromadske Вікторію Рощину російському ФСБ. Після чого Рощина потрапила у полон.

За спогадами Рощиної, під час спілкування окупанти казали: "Лука в колоні головний і він від тебе відмовився".

Того ж дня пропагандисти опублікували відео, де Лука говорить, мовляв, рух гуманітарною колоною проходить з "искушением", оскільки в ній виявляють агентів з посвідченням журналістів.

Україну бомблять через підтримку ЛГБТ

15 березня 2022 року у своєму Телеграм-каналі Лука заявив, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві і тому українці проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гоморри.

Потім повторно у спілкуванні з ВВС Лука виправдовував російські бомбардування українських міст підтримкою ЛГБТ в Україні. Мовляв, це одна з причин:

Україною керує "ворог роду людського"

У 2023 році коментував виселення монахів УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври та сказав, що це гоніння церкви. Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

Зазначив, що причиною Куренівської трагедії стало закриття Києво-Печерської лаври та зазначив, що зараз Україною керує ворог роду людського.

У перші дні війни переймався… лайкою

У березні 2023 року церковника з Півдня України почало турбувати "справді важливе" для цього регіону питання. Це матюки, які "гнівлять Бога". Мовляв, тому Господь не слухатиме молитов і навпаки усіх покарає.

Лайці в соцмережах, по телевізору та на білбордах митрополит присвятив цілий гнівний допис у своєму Telegram-каналі:

"Навіть якщо всі армії світу зберуться разом, вони не зможуть нам допомогти, якщо на те не буде Божої волі. Але для того, щоб Господь прийшов до нас на допомогу, потрібні передусім наші молитви та покаяння. Однак є надійний спосіб зробити так, щоб Бог не тільки не чув наших молитов, але й з гнівом звернувся проти нас. Для цього потрібно використовувати перевірений стародавній спосіб — звернутися до сквернослів'я", — писав Лука.

Допис митрополита Луки

"Америка воює з росією руками громадян України"

Є прихильником тези про те, що Україна перебуває під зовнішнім впливом", а Америка воює з росією руками громадян України

Травень 2021 року. Публікує допис, що починається словами "вже всім зрозуміло, що Україна перебуває під повним зовнішнім управлінням":

"Америка воює із Росією руками громадян України. НАТО не потрібно ризикувати своїми солдатами та зброєю. Все, що їм потрібно, – це керувати тими людьми, які керують нашою країною. Але не лише війна є сферою інтересів Америки на підвладній їм території. Їм потрібні наші землі, природні ресурси, а також обмежена кількість рабів, які б на них працювали. Власне Америка робить у нашій країні те саме, що планував робити і Гітлер після захоплення наших земель".

Як привітав з Днем незалежності 24 серпня 2021 року:

"Навіть не посол США, а якийсь чиновник з Америки розповідає нашим міністрам, що треба робити. Зовнішнє управління країною вже навіть не приховується ЗМІ. Про це говорять як про факт, що само собою зрозуміло. Для чого потрібна Україна Америці всім зрозуміло, має тут свої геополітичні інтереси".

Виправдав відмову відспівати малюка

У 2018 році виправдав відмову священника відспівати в церкві УПЦ МП трагічно загиблого малюка. Мовляв, дитина була хрещена в церкві УПЦ КП, а хрещення людей священниками УПЦ КП нібито не є хрещенням зовсім.

"Згідно з канонами нашої церкви ми не можемо здійснювати обряд стосовно парафіян інших конфесій. Священик зробив правильно, бо якби він порушив канони, мусив би за це нести відповідальність перед Богом. Ні батьки, ні священик у ситуації, що склалася, не винні, відповідальність несе ритуальна служба, яка звернулася не до тієї церкви" — сказав Лука.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про скандального настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія. СБУ повідомила про підозру священнику 24 квітня.