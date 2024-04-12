Призвал молиться за оккупантов и не только: СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ МП (фото)

Ему грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества

Заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Николаю Данилевичу было объявлено о подозрении. Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность с его стороны.

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что клирик оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Предварительно известно, что после полномасштабного вторжения протоиерей публично призвал к сотрудничеству с россиянами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских окупантов. Такой призыв он опубликовал в собственном телеграмм-канале, который использовал для распространения прокремлевских нарративов.

По оперативным данным СБУ, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за границей. Эти учреждения под прикрытием духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы России.

"Таким образом, фигурант пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства подозреваемым было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства агрессора. Более того, были найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии министерства иностранных дел РФ.

На основании собранных доказательств клирика было уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ добавляет, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку ФСБ РФ создать собственную агентурную сеть в приграничных районах на севере Украины. Вражеские агенты должны собирать разведданные Силы обороны и способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп.