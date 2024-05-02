Пережиток СССР: какие три привычки старшего поколения раздражают современную молодежь

СССР распался больше 30 лет назад, но искоренить некоторые привычки людям так и не удалось

Советская эпоха оставила отпечаток на людях, которые жили в СССР. Старшее поколение пытается сохранить некоторые былые привычки и установки, но современную молодежь они только раздражают.

"Телеграф" собрал три советские привычки, которые больше не пользуются популярностью в обществе. Во времена СССР по этим установкам жили практически все.

Непрошенные советы

Часто бабушки и дедушки, порой абсолютно незнакомые, дают непрошенные советы по воспитанию детей и не только. Все больше родителей в современном мире слушает советы психологов о том, как можно вести себя с ребенком, а что делать лучше не стоит. Однако нередко старшее поколение пытается поучать и наставлять, считая это своей обязанностью.

И правда, в СССР было принято безоговорочно слушать старшее поколение и ни в коем случае не перечить бабушкам и дедушкам. Более того, с ними нужно было советоваться и прислушиваться к их мнению, ведь "они прожили жизнь и знают как лучше".

Экономия на всем

В силу того, что в СССР был дефицит некоторых продуктов, часто задерживали зарплату или и вовсе не платили ее несколько месяцев, приходилось выживать. Отсюда и появилась привычка экономить абсолютно на всем — от продуктов, до электроэнергии.

Часто бабушки и дедушки ходят по дому и выключают свет в тех комнатах, где никого нет, даже если оттуда отошли буквально на минуту. Еще они нередко засекают, кто сколько времени проводит в душе и считают, сколько "воды вылилось". И даже если коммуналку оплачивают не они, а их дети или внуки, ситуацию это не меняет, и привычка экономить никуда не девается.

Откладывать все на потом

В шкафах у старшего поколения можно найти много всякой посуды: хрустальные бокалы, чайные сервизы, наборы тарелок или кастрюль. И никто никогда не видел, чтобы этой посудой хоть раз пользовались, даже по праздникам. То же самое касается и одежды: старшее поколение носит потрепанные вещи, в то время как в шкафах лежат красивые или даже абсолютно новые.

Более того, эту привычку выходцы из СССР пытаются привить и современной молодежи: ходить в школу/на работу в старых брюках, а красивые "оставить на потом". "Зачем на работу наряжаться" или "Зачем новую вещь носить, ещё пригодится", говорят они.

Все ждут особого случая, но когда он должен наступить никто не знает. В итоге одежда выходит из моды, становится не по размеру или ее съедает моль, а посуда трескается от старости или рассыхается.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему в СССР женщины не снимали шапку в помещении. Более того, эту вещь даже боялись сдавать в гардероб.