Привычная плитка уходит в прошлое: какие полы будут модными в 2027 году

Выбор покрытия зависит от влажности помещения и способа монтажа

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В 2027 году в тренде будут бесшовные покрытия, натуральный линолеум и пробка. Бесшовная отделка создает визуально непрерывную поверхность, а линолеум из природного сырья подчеркивает натуральность материала. Пробковые полы также хорошо сохраняют тепло и поглощают звук.

Такие тенденции на следующий год отмечает Archiproducts. Среди примеров – линолеум из натурального сырья и модульный пробковый пол Cork от Nesite, пригодный для переработки.

В ванной бесшовную отделку можно сделать с помощью микроцемента. Его наносят слоем толщиной 2–3 мм, в том числе поверх старой плитки. Покрытие требует нанесения нескольких слоев и защитного лака, а в душевой – усиленной гидроизоляции.

Микроцемент можно наносить поверх старой плитки, но основание нужно подготовить Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Влагостойкая краска подойдет для недорогого обновления стен, на которые не попадает прямой поток воды. Панели из ПВХ или HPL позволяют быстрее изменить отделку. Каркасный монтаж скроет трубы и неровности, но уменьшит пространство. Для пола альтернативой станет кварц-винил SPC: он теплее керамики и имеет противоскользящее покрытие.

Еще один тренд 2027 года – гибридные полы, в которых паркет соединяют с плиткой с помощью шестиугольников, ромбов или смещенных модулей. Так можно обозначить границу между кухней и гостиной без перегородок и сохранить визуальную связь между зонами.

Как ранее сообщал "Телеграф", виниловое покрытие обойдется для помещения площадью 20 квадратных метров в 400–1200 евро (20 416–61 249 грн), а ламинат – в 200–600 евро (10 208–30 625 грн).