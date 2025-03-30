Редкие золотые серьги "Самовары" СССР продают в Украине: сколько они стоят

Середки изготовлены в Риге

В интернете появилось объявление о продаже уникальных золотых серьг "Самовары", изготовленных в Советском Союзе. Украшения, произведенные Рижским заводом ювелирных изделий, оценены в 27450 гривен.

Соответствующее объявление появилось на OLX. Серьги имеют пробу 583° и вес 6,1 г. Они изготовлены из лимонного золота, имеют французскую застежку и декорированы кленовым листом. Размеры украшений: высота – 40 мм, ширина в самом широком месте – 15 мм. Продавец отмечает, что отправка производится после предоплаты 350 грн через "Новую почту" с возможностью накладного платежа.

На рынке цена золота 583 пробы сейчас составляет до 2596 грн/грамм. Если учесть вес сережек, стоимость металла у них примерно 15 816 грн. Это значительно меньше заявленной цены в объявлении — это может объясняться их редкостью и коллекционной ценностью.

В комментариях к схожим предложениям в сети пользователи пишут, что такие серьги встречаются редко. Они являются предметом коллекционирования любителей ювелирных изделий советской эпохи и ретро-украшений.

Ранее "Телеграф" писал, что редкие модели авто СССР продают за 9000 гривен. В объявлении представлены модели разных цветов: классические "Волги", "Жигули", микроавтобусы "РАФ" и даже редкие варианты ГАЗ.