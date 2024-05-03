Укр

Зеленые, красные и даже оранжевые, но не черные: почему в СССР почти не было авто этого цвета

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Автопром СССР был разнообразен
Автопром СССР был разнообразен. Фото Дзен

Были любые цвета, но черные авто только представительного класса.

Сейчас самыми популярными цветами авто черный, белый и серый. Но когда-то, во времена СССР, по улицам городов разъезжали желтые, зеленые, фиолетовые и даже ярко-оранжевые машины.

Черные автомобили имели только власти или приближенные к политической элите. Почему же рядовые автомобилисты не могли позволить себе черную железную ласточку? На это есть простое объяснение, однако именно об этой причине, наверное, мало кто догадается.

Почему в СССР почти не было черных авто: простое объяснение

Ответ кроется не в личных предпочтениях советских людей, а в технических ограничениях того времени. Дело в том, что кузова большинства советских автомобилей, например, ГАЗ-21М "Победа", производились по методу ручной доводки. Это означает, что каждый элемент кузова подгонялся вручную без использования робототехники.

К сожалению, ручная работа не всегда гарантировала идеальное качество. Даже самые опытные мастера не могли сделать кузов совершенно ровным. А на черной поверхности даже малейшие неровности, вмятины или швы были очень заметны.

Это делало черные автомобили не столь презентабельными, ведь любой дефект бросался в глаза. Поэтому советские автозаводы делали свой выбор в пользу других цветов – зеленого, желтого, бирюзового, серого.

Эти цвета лучше скрывали недостатки ручной доводки, делая автомобили зрительно более аккуратными. Со временем технологии производства усовершенствовались, и на советских дорогах появлялись и черные автомобили. Однако их все же было гораздо меньше, ведь другие цвета оставались более практичными и эстетическими. Да и к ним за это время как следует привыкли.

Следовательно, дефицит черных автомобилей в СССР был обусловлен не личными предпочтениями, а техническими ограничениями того времени.

Ранее "Телеграф" также писал, какими были автомобили первых лиц СССР и почему они так похожи на американские. Они пользовались уникальными транспортными средствами.

Теги:
#Транспорт #Авто #Авто новости #Новостиа авто #СРСР