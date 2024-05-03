Зеленые, красные и даже оранжевые, но не черные: почему в СССР почти не было авто этого цвета

Были любые цвета, но черные авто только представительного класса.

Сейчас самыми популярными цветами авто черный, белый и серый. Но когда-то, во времена СССР, по улицам городов разъезжали желтые, зеленые, фиолетовые и даже ярко-оранжевые машины.

Черные автомобили имели только власти или приближенные к политической элите. Почему же рядовые автомобилисты не могли позволить себе черную железную ласточку? На это есть простое объяснение, однако именно об этой причине, наверное, мало кто догадается.

Почему в СССР почти не было черных авто: простое объяснение

Ответ кроется не в личных предпочтениях советских людей, а в технических ограничениях того времени. Дело в том, что кузова большинства советских автомобилей, например, ГАЗ-21М "Победа", производились по методу ручной доводки. Это означает, что каждый элемент кузова подгонялся вручную без использования робототехники.

К сожалению, ручная работа не всегда гарантировала идеальное качество. Даже самые опытные мастера не могли сделать кузов совершенно ровным. А на черной поверхности даже малейшие неровности, вмятины или швы были очень заметны.

Это делало черные автомобили не столь презентабельными, ведь любой дефект бросался в глаза. Поэтому советские автозаводы делали свой выбор в пользу других цветов – зеленого, желтого, бирюзового, серого.

Эти цвета лучше скрывали недостатки ручной доводки, делая автомобили зрительно более аккуратными. Со временем технологии производства усовершенствовались, и на советских дорогах появлялись и черные автомобили. Однако их все же было гораздо меньше, ведь другие цвета оставались более практичными и эстетическими. Да и к ним за это время как следует привыкли.

Следовательно, дефицит черных автомобилей в СССР был обусловлен не личными предпочтениями, а техническими ограничениями того времени.

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