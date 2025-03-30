Некоторыми действиями Украина вызвала настоящий гнев в Пентагоне

Американское издание The New York Times описало сотрудничество между Украиной и США в украинских военных операциях против России. В частности, в материале рассказывается о стратегическом тайном партнерстве с участием Украины и США, начале операции в Курской области, а также неожиданной реакции американских партнеров на то, что ВСУ потопили крейсер "Москва".

Украинские военные без согласования с США совершили наступление в Курскую область, используя американскую технику.В августе 2024 года Вооруженные силы Украины пересекли границу с Россией и вошли в Курскую область. Это, по словам издания, было неожиданностью для США, которые не давали разрешения использовать свое оружие для ударов по территории России. Украинские военные действовали самостоятельно, нарушив согласованные правила операционной зоны.

Как отреагировали США?

В Вашингтоне такое решение, как пишут журналисты, повергло в шок. Высокопоставленные чиновники Пентагона назвали это "шантажом", ведь Украина фактически заставила США поддержать ее действия, чтобы не оставлять своих солдат в ловушке. Несмотря на нарушение договоренностей, Штаты продолжили поставлять военную поддержку, в том числе разведданные и артиллерию.

Украина пошла на такой шаг, потому что командование считало, что подобная операция принесет стратегическое преимущество. По словам генерала Сырского, украинской армии потребовалась победа. Кроме того, захват российской территории мог стать инструментом для будущих переговоров, ведь ее можно было бы использовать для обмена.

По данным издания,наступление в Курске стало еще одним подтверждением того, что Украина готова действовать самостоятельно, даже вопреки желанию союзников. Операция вызвала напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном, но показала, что украинские военные способны действовать решительно.

Затопление крейсера Москва

NYT пишет, что когда ВСУ потопили крейсер "Москва", США были в гневе. Американские военные на своих радарах увидели, что флагман Черноморского флота России пошел ко дну.

Издание пишет, что американцы тогда изумленно сказали: "О, это Москва!" Украинцы ответили так: "Ой, Боже мой. Большое спасибо. До свидания".

США тогда удивились, что у Украины есть такие ракеты, которые могут долететь до крейсера и потопить его. Впрочем, это также показало, что украино-американские отношения не согласованы. Байден не планировал разрешать Украине атаковать "такой мощный символ российского могущества", однако похоже, что его на самом деле никто и не спрашивал.

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