"Смотрите, как я готовлю!" Феминистки со всего мира запустили мощный тренд в TikTok

"Я не феминистка, я умею готовить", — заявила одна девушка, и получила мощный ответ от сильных женщин по всему миру

За последние десятилетия женщины по всему миру достигли невиданных ранее высот, — занимают руководящие посты, осваивают профессии, которые ранее были им недоступны и показывают свои лучшие качества. Демонстрацией этого стал тренд "Watch Me Cook", который в начале мая завирусился в TikTok.

Одна из пользовательниц опубликовала ролик, на котором хвастается приготовлением обычного блюда со словами: "Я не феминистка. Я умею готовить!".

В ответ на это сотни женщин по всему миру записали ответ. "Я феминистка. Смотри, как я готовлю", — говорят они и показывают свои достижения.

В топе просмотров в тренде, — видео женщин-хирургов, пилотов, шеф-поваров, докторов наук, капитанов кораблей, художниц со всего мира.

Среди прочего, тренд этот оценили и в Украине. "Мой любимый тренд. Горжусь быть феминисткой", "Девушки в этом тренде просто огонь", "Очень приятно видеть сильных, уверенных в себе женщин", "У меня от этого тренда мурашки по коже. Женщины — невероятны", "Тренд, который показал нам многих лучших женщин", — пишуть украинки в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в ТикТок завирусилась маска "Яка ти Юлька", которая показывает, какая ты Юлия Тимошенко. Кроме того, очень популярна в соцсети и маска старения, которая настолько реалистична, что даже пугает.