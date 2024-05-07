"Дивіться, як я готую!" Феміністки з усього світу запустили потужний тренд у TikTok

"Я не феміністка, я вмію готувати", — заявила одна дівчина, і отримала потужну відповідь від сильних жінок по всьому світу

За останні десятиліття жінки по всьому світу досягли небачених раніше висот, — займають керівні пости, освоюють професії, які раніше були недоступні їм і показують свої найкращі якості. Демонстрацією цього став тренд "Watch Me Cook", який на початку травня завірусився у TikTok.

Одна з користувачів опублікувала ролик, на якому хвалиться приготуванням звичайної страви зі словами: "Я не феміністка. Я вмію готувати!".

У відповідь на це сотні жінок у всьому світі записали відповідь. "Я феміністка. Дивись, як я готую", — кажуть вони та показують свої досягнення.

У топі переглядів у тренді — відео жінок-хірургів, пілотів, шеф-кухарів, докторів наук, капітанів кораблів, художниць з усього світу.

Серед іншого тренд цей оцінили й в Україні. "Мій улюблений тренд. Пишаюсь бути феміністкою", "Дівчата в цьому тренді просто вогонь", "Дуже приємно бачити сильних, впевнених у собі жінок", "У мене від цього тренду мурашки по шкірі. Жінки — неймовірні", "Тренд, який показав нам багатьох найкращих жінок", — пишуть українки в коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у Тікток завірусилася маска "Яка ти Юлька", яка показує, яка ти Юлія Тимошенко. Крім того, дуже популярна в соцмережі й маска старіння, яка настільки реалістична, що навіть лякає.