В Украине начнут блокировать TikTok: какие каналы попадут "под раздачу"

Ждать осталось недолго

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) уже ведет переговоры с сервисом размещения коротких видео TikTok относительно борьбы с российской пропагандой. Уже есть идеи того, как будут блокироваться вражеские каналы.

Об этом рассказала заместительница руководителя ЦПД Алина Бондарчук в эфире единого марафона новостей. По ее словам, блокировка каналов, распространяющих российское ИПСО, может начаться очень быстро.

Она напомнила, что ЦПД уже составил список каналов, которые распространяют дезинформацию в TikTok и список был обнародован на их сайте.

По ее словам, блокирования могут начаться уже в течение ближайших дней и алгоритм настроен таким образом, чтобы блокировать даже новые каналы.

"Если TikTok видит, что это контент уже появлялся, то они могут тоже эти видео блокировать. То есть не только по нашей прямой жалобе, но и если одно и то же видео появляется в десяти аккаунтах с разницей в день, например, то в этих случаях оно будет блокироваться автоматически", — рассказала Бондарчук.

Как сообщалось ранее, ЦПД накануне обнародовала длинный список telegram-каналов, которые продвигают российские нарративы. Среди них как российские медиа, так и каналы украинских коллаборантов.