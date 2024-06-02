"Летние" субсидии: кто из украинцев может остаться без помощи

Подать заявление в ПФУ можно несколькими способами

Некоторые категории украинцев, получавших субсидию во время отопительного сезона, должны обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это нужно сделать до 1 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Там отметили, что большинству украинцев размер субсидии на неотапливаемый период Пенсионный фонд перечислит самостоятельно, специально специально никуда обращаться не нужно.

По информации Минсоцполитики, если гражданин одновременно отвечает всем следующим критериям, ему необходимо обратиться в ПФУ. Обращаться в Пенсионный фонд нужно лицам, которые:

получали субсидии или льготы до начала полномасштабной войны (в январе 2022 года);

с января 2022 года и в течение всего времени до сих пор продолжают получать выплаты льготы или субсидии;

до начала полномасштабной войны проживали (или продолжают проживать) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионный фонд с заявлением и декларацией по актуализации сведений о себе или членах семьи или домохозяйства, адрес пребывания, имеющихся коммунальных услуг и т.д. с целью переназначения субсидии или льготы.

Подать заявление, декларацию и необходимые документы в ПФУ можно следующим способом:

посетив ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;

через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

направив документы по почте – в адрес органа Фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дия".

В Минсоцполитики подчеркнули, что в случае, если гражданин не обратится в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением и декларацией, с июля соответствующие выплаты будут остановлены. Возобновление состоится с месяца, в котором поступит обращение в Пенсионный фонд, а он примет положительное решение о назначении субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и/или приобретение твердого топлива, сжиженного газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых случаях требуется акт обследования жилищных условий домохозяйства. Среди таких – разница в количестве зарегистрированных и проживающих лиц.