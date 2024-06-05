Елітна школа для багатих іноземців. За чий кошт пасинок судді Дружиніна підкорює Швейцарію

Хто допомагає юнаку фінансово незрозуміло

Навколо родини судді Красногвардійського районного суду Дніпра Костянтина Дружиніна так багато питань і так мало відповідей. Його 19-річний пасинок Назар Мановський (початок історії читайте у першій частині) за якісь загадкові кошти вчився в елітній приватній школі.

Звідки у непростої родини держслужбовця гроші на це — питання. "Телеграф" розповідає про цю історію детальніше.

Похвалився навчанням у Женеві

Назар Мановський вчився у елітній приватній школі в Женеві

Назар Мановський у своєму Linkedin похвалився, що пройшов дворічне навчання у швейцарській Женеві у 2022-2024 роках. А саме в Інституті Флорімонт (Institut Florimont) — елітному приватному навчальному закладі. Forbes називає Інститут Флорімонт однією із найпрестижніших шкіл у Швейцарії, а місцеві медіа — школою для заможних іноземців.

Міжнародні програми коштують тут в діапазоні 29-31 тисяч доларів на рік, Назар вчився два. Найдешевші курси у цьому елітному закладі (для наймолодших учнів) стартують від 20 тисяч доларів.

Якщо раніше ім’я Назара Мановського можна було побачити лише у переліку студентів на сайті навчального закладу, то зараз він особисто підтвердив, що проходив там навчання та розвіяв усі сумніви.

В декларації родини ці видатки не вказані

Згідно із законодавством суддя Дружинін має вказувати такого масштабу витрати родини у своїй декларації. Бо Назар Мановський — син дружини Тетяни Мановської від попереднього шлюбу. Проте видатків на елітну школу у Швейцарії у сімейному бюджеті немає.

Навпаки — подружжя у 2023 році накопичило більше коштів. Їхні накопичення:

у 2022 році Дружинін мав 47 тис. доларів та 28 тис. євро готівкою, ще 59 861 грн на рахунку в банку. Тетяна — 55 тис. дол. та 26 тис. євро готівкою.

та готівкою, ще 59 861 грн на рахунку в банку. Тетяна — та готівкою. у 2023 році Дружинін має 52 тис. доларів (це плюс 7 тисяч за рік) та 28 тис. євро (без змін), 146 тисяч 611 грн у банку (плюс 86 750 грн). Тетяна Мановська — 59 тис. доларів (плюс 4 тисячі за рік) та 56 тисяч євро (плюс 30 тисяч).

Можливо, навчання оплатив рідний батько хлопця? Він раніше вказувався в декларації судді, оскільки перерахував 11 тисяч гривень аліментів Тетяні. Та й у 2022 році жінка отримала 1705 гривень аліментів. Але це набагато менші суми (десятки тисяч доларів проти 11 тисяч гривень аліментів).

Можливо, Назар взяв студентський кредит? Сподіваємося побачити відповіді на ці питання у майбутніх деклараціях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які авто задекларували головні дорожники України. Серед автівок спорткар Dodge Challenger, Toyota Land Cruiser та багато іншого.