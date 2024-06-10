Почему и как в Киеве надежды на возрождение ФК "Арсенал" обернулись разочарованием: все подробности

Из-за финансовых махинации нового руководства клуба начались судебные разбирательства, а БЭБ открыло производство против нового президента команды, и даже появился след соратника Януковича

Украинский футбол продолжают сотрясать громкие коррупционные скандалы . Так, вслед за якобы договорными матчами киевского "Динамо" новое развитие получила громкая история вокруг еще одного столичного клуба — "Арсенал".

Как стало известно из материалов, которые находятся в открытом доступе, в ноябре прошлого года Бюро экономической безопасности (БЭБ) открыло уголовное производство №7202300012000099 против должностных лиц киевских "канониров" по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов).

Что на самом деле происходит с "Арсеналом"?

Отметим, что в 2018 году появилась надежда на восстановление ФК "Арсенал" Киев. Тогда президентом и совладельцем клуба стал Ивица Пирич – почётный консул Украины в Хорватии, агент ФИФА, а в прошлом футболист этой команды.

После прихода в клуб Пирич даже делал громкие заявления о светлом будущем обновленного "Арсенала". Однако по факту оказалось, что история анонсированного успеха закончилась, так и не начавшись, несмотря на связи Пирича с большим украинским бизнесом и доступом к финансовому ресурсу. А вскоре после покупки клуба Пирича даже обвинили в попытке рейдерского захвата команды. Начались судебные тяжбы и слушания.

Новым поворотом в работе Пирича стало возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов, которое сейчас расследует БЭБ. Производство №7202300012000099 расследуют следователи Подразделения детективов по защите финансов в бюджетной сфере и международной технической помощи Главного подразделения детективов БЭБ, а сумма злоупотреблений, по оценкам следствия, составляет более 100 млн грн.

Пресс-служба БЭБ, а также Офиса генерального прокурора не ответили на запрос о деталях уголовного производства и текущем состоянии расследования.

В материалах дела указано, что согласно Реестру полученных налоговых накладных, сумма налогового кредита ООО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ-КИЕВ" за период 03.01.2018 по 30.09.2022 гг. составляет 156 524 577,0 грн (а показатель НДС — 25 991 714,02 грн), из которых сумма в размере 42 065 905,0 грн (НДС 7 010 984,19 грн) сформирована за счет подконтрольных фирм, а сумма в размере 89 447 746,17 грн (с НДС на 14 816 6 ,73 грн) сформирована от "фиктивных" и "рисковых" предприятий.

Что и почему пошло не так ли?

Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено против "должностных лиц клуба", главным стейкхолдером злоупотреблений, вероятно, является сам Пирич как президент клуба и главный финансовый функционер.

Пока официально, находится ли под следствием лично Пирич (который с 2018-го по 2023 год был президентом команды), в БЭБ не сообщают.

Следует подчеркнуть, что у Пирича были все возможности сделать из "Арсенала" новую историю успеха в украинском футболе по примеру "Днепра-1" или "Металлиста 1925". Ведь у Пирича действительно была определенная репутация, высокая дипломатическая должность (почетный консул) и хорошие связи с некоторыми украинскими олигархами.

В частности, как пишут зарубежные СМИ , Пирич иногда летает в чартерных самолетах с опальным соратником Януковича — олигархом Вадимом Новинским (включен в список санкций СНБО).

Помимо того, у Пирича, кроме "Арсенала", одновременно есть собственный бизнес в Украине. Так, по данным аналитической системы Opendatabot , он владеет компанией ООО "Проксима Консалтинг". То есть деньги у этого функционера на предпринимательскую деятельность есть.

Кроме того, также через доверенных лиц Пирич имеет интерес в ООО "АКТИВСЕРВ" (ЕГРПОУ 35143060, г. Киев, бульвар Леси Украинки, д. 24), ООО "АРНО СПОРТ" (ЕГРПОУ 39967493, г. Киев, бульвар Леси Украинки д.24; ООО "ДЕЛТА СПОРТ УКРАИНА" (ЕГРПОУ 36087636, г. Киев, бульвар Леси Украинки, д. 24), которые связаны с представительством спортивной фирмы Nike в Украине.

К примеру, бухгалтером в этих компаниях работает Алексей Козинец, на чье имя Ивица Пирич неоднократно выписывал доверенности.

Так же и Козинец давал доверенность на имя Пирича и его жену — Ведрану (например, по эксплуатации автомобиля LEXUS с госномером "КХ0044А*" черного цвета 2021 года выпуска).

А одним из совладельцев ООО "Арно Спорт" является даже гражданин РФ Емшанов Олег Анатольевич. Другими словами, Пирич фактически продолжает вести бизнес с россиянами, близко общается с подсанкционным Новинским, уклоняется от уплаты налогов в госбюджет и т.д. И все это происходит на фоне войны с Россией.

Так что, кроме финансовой составляющей, в этом скандале возникает еще и вопрос даже какой-то спортивной диверсии против Украины. Ведь ситуация вокруг уничтожения "Арсенала" имеет явные признаки некоей гибридной кампании пророссийских сил, атакующих сегодня не только украинские города, но и активы и известные бренды.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора Украины планирует передать столичный ТРЦ "Гулливер" , принадлежавший бизнесмену Виктору Полищуку, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).