Чому і як у Києві сподівання на відродження ФК "Арсенал" обернулися на розчарування: всі подробиці

Через фінансові махінації нового керівництва клубу почалися судові розбірки, а БЕБ відкрило провадження проти нового президента команди, і навіть з'явився слід соратника Януковича

Український футбол продовжують стрясати гучні корупційні скандали . Так, слідом за нібито договірними матчами київського "Динамо", новий розвиток отримала гучна історія довкола іще одного столичного клубу — "Арсенал".

Як стало відомо з матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі, у листопаді минулого року Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило кримінальне провадження №7202300012000099 проти посадових осіб київських "канонірів" за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (Ухиляння від сплати податків).

Що насправді відбувається з "Арсеналом"?

Зазначимо, у 2018 році з’явилася надія на відновлення ФК "Арсенал" Київ. Тоді президентом та співвласником клубу став Івіца Піріч – почесний консул України в Хорватії, агент ФІФА, а в минулому футболіст цієї команди.

Після приходу в клуб Піріч навіть робив гучні заяви про світле майбутнє оновленого "Арсеналу". Однак по факту виявилось, що історія анонсованого успіху закінчилась, так і не почавшись, попри хороші зв’язки Піріча з великим українським бізнесом і доступом до фінансового ресурсу. А невдовзі після купівлі клубу Піріча навіть звинуватили у спробі рейдерського захоплення команди. Почалися судові позови і слухання.

Новим поворотом у роботі Піріча стало відкриття кримінальної справи за ухиляння від сплати податків, яку зараз розслідує БЕБ. Провадження № №7202300012000099 розслідують слідчі Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів БЕБ, а сума зловживань, за оцінками слідства, становить понад 100 млн грн.

Пресслужба БЕБ, а також Офісу генерального прокурора не відповіли на запит щодо деталей кримінального провадження та поточного стану розслідування.

В матеріалах справи вказано, що згідно з Реєстром отриманих податкових, накладних сума податкового кредиту ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ-КИЇВ" за період 03.01.2018 по 30.09.2022 рр. становить 156 524 577,0 грн (а показник ПДВ — 25 991 714,02 грн), з яких сума в розмірі 42 065 905,0 грн (ПДВ 7 010 984,19 грн) сформована за рахунок підконтрольних фірм, а сума в розмірі 89 447 746,17 грн. (з ПДВ на 14 816 648,73 грн) сформована від "фіктивних" та "ризикових" підприємств.

Що і чому пішло не так?

Попри те, що кримінальна справа порушена проти "посадових осіб клубу", головним стейкхолдером зловживань ймовірно є сам Піріч як президент клубу та головний фінансовий функціонер.

Наразі офіційно, чи перебуває під слідством особисто Піріч (який з 2018 по 2023 роки був президентом команди), в БЕБ не повідомляють.

Варто підкреслити, що у Піріча були всі можливості зробити з "Арсеналу" нову історію успіху в українському футболі за прикладом "Дніпра-1" чи "Металісту 1925". Адже у Піріча дійсно була певна репутація, висока дипломатична посада (почесний консул) та хороші зв’язки з деякими українськими олігархами.

Зокрема, як пишуть закордонні ЗМІ , Піріч інколи літає в чартерних літаках з опальним соратником Януковича — олігархом Вадимом Новинським (включений до списку санкцій РНБО).

Окрім того, у Піріча, окрім "Арсеналу", одночасно є власний бізнес в Україні. Так, за даними аналітичної системи Opendatabot , він володіє компанією ТОВ "Проксима Консалтинг". Тобто гроші у цього функціонера на підприємницьку діяльність є.

Окрім того, також через довірених осіб Піріч має інтерес в ТОВ "АКТІВСЕРВ" (ЄДРПОУ 35143060, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 24), ТОВ "АРНО СПОРТ" (ЄДРПОУ 39967493, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 24; ТОВ "ДЕЛТА СПОРТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36087636, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 24), які пов’язані з представництвом спортивної фірми Nike в Україні.

Наприклад, бухгалтером в цих компаніях працює Олексій Козинець, на чиє ім'я Івіца Піріч неоднократно виписував довіреності.

Так само Козинець надавав довіреність на ім'я Піріча та на його дружину — Ведрану — (наприклад, щодо експлуатації автомобіля LEXUS із держномером "КХ0044А*" чорного кольору 2021 року випуску).

А одним із співвласників ТОВ "Арно Спорт" є навіть громадянин РФ Ємшанов Олег Анатолійович. Іншими словами, Піріч фактично продовжує вести бізнес з росіянами, близько спілкується з підсанкційним Новинським, ухиляється від сплати податків в держбюджет тощо. І все це відбувається на фоні війни з Росією.

Тож окрім фінансової складової, у цьому скандалі постає ще і питання навіть якоїсь спортивної диверсії проти України. Адже ситуація довкола знищення "Арсеналу" має явні ознаки якоїсь гібридної кампанії проросійських сил, які атакують сьогодні не тільки українські міста, а й активи та відомі бренди.

Як повідомлялось, Офіс генерального прокурора України планує передати столичний ТРЦ "Гулівер" , що належав бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).