Павелко на свободе:. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство

Экс-президент Украинской ассоциации футбола провел за решеткой более 8 месяцев

Бывший руководитель УАФ (Украинской ассоциации футбола) Андрей Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство экс-президента УАФ и освободил его из-под стражи.

Экс чиновник вышел на свободу после апелляции с энной попытки, сообщил журналист Игорь Бурбас. Источник в шутливой форме предположил, что раз выборы президента УАФ прошли успешно, то теперь никакой угрозы следствию Павелко не представляет.

Футбольный функционер находился под стражей с 16 июня 2023 года. Таким образом он провел за решеткой более 8 месяцев.

Павелко подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, нанесенный ущерб составляет 26 млн грн.

25 января новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Во время конгресса УАФ было зачитано письмо Андрея Павелко, в котором автор отмечал: "Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины".

Ранее сообщалось что УЕФА принял по Павелко важное решение.