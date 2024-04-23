Победа "Динамо" на фоне скандала, лидерство "Шахтера": обзор тура УПЛ

Столичная команда одержала уверенную победу, несмотря на слухи об игре с "Минаем"

В понедельник, 22 апреля, завершился 25-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Победы одержали "Шахтер", "Динамо" и "Кривбасс", а вот "Днепр-1" и "Рух", сыграли вничью, позволив лидерам увеличить отрыв.

Победа в этом туре гарантировала донецкому "Шахтеру" участие в еврокубках в новом сезоне – 2024/25. А вот "Динамо" проводило матч на фоне скандала с подкупом игроков "Миная", которые, якобы, могли специально проиграть перенесенный матч столичной команде за вознаграждение, но отказались это делать.

Отголосок предыдущего матча

Киевское "Динамо" на прошлой неделе провело два матча. И к воскресной игре с житомирским "Полесьем" команда подходила на фоне скандала вокруг предыдущего матча. В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли "Минай" и "Динамо". Это противостояние должно было состояться еще в декабре, в Закарпатье. Но тогда, на 2-й минуте матча началась воздушная тревога, которая длилась несколько часов, а на стадионе в Минае нет искусственного освещения. И матч пришлось перенести на другую дату. По взаимной договоренности команд игра прошла в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

А уже после игры разразился новый скандал. Нет, на арене в Киеве все в порядке с освещением и прочим, но… Сначала сообщалось, что к двум футболистам "Миная" Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе обратились с предложением проиграть игру "Динамо". Якобы, предлагали по 5 тысяч долларов. Отмечалось, что подкупить игроков закарпатского клуба пытался друг экс-нападающего "Динамо" Артема Милевского Сергей Третьяк, но футболисты "Миная" отказались.

А затем появилась информация, что подкупить игроков "Миная" пробовал другой человек. Журналист Владимир Зверев сообщил, что игрокам предлагали не только обеспечить победу "Динамо", а помочь киевлянам выиграть с форой -2.5 (триумф более чем в три гола). Кроме Немчанинова и Скибы пробовали подкупить еще одного игрока закарпатского клуба, но он, как и его партнеры, отказался.

Руководство "Миная" провело разъяснительную беседу с каждым футболистом команды и обратилось в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации. Примечательно, что скандал возник на фоне слухов о том, что "Шахтер" стимулирует игроков команд-соперниц "Динамо" бороться за очки в матче со столичной командой.

Ну и еще такой нюанс – скандал начал разгораться в субботу, 20 апреля, за сутки до следующего матча "Динамо" в Премьер-лиге. Словно кто-то старательно пытался сбить с толку игроков "Динамо", внести нервозность в игру. К тому же, "Динамо" предстояло играть не с кем-нибудь, а с житомирским "Полесьем", командой, которая в осенней части чемпионата попеременно лидировала в турнирной таблице в дуэте с "Кривбассом".

Уверенная победа над бывшим лидером таблицы

Тем не менее, киевляне собрались, продемонстрировали футбол хорошего качества и обыграли с крупным счетом некогда грозного соперника. Справедливости ради, что "Полесье" весной демонстрирует уже совершенно иной футбол, на порядок низшего качества, чем осенью, скатившись на 6-е место в турнирной таблице.

После приблизительно равного начала игры киевляне перехватили инициативу и уже на 32-й минуте открыли счет – точный удар нанес Владислав Ванат. А во втором тайме Николай Шапаренко (51-я минута) и Виталий Буяльский (77) довели дело до разгрома – 3:0. Стоит отметить, что с 63-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля был удален игрок "Полесья" Василий Кравец, который в течении двух минут умудрился заработать желтую и красную карточки.

Обзор игры "Динамо" - "Полесье"

Комментируя игру главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отметил: "Я всегда хочу, чтобы мои игроки по максимуму выполняли наши договоренности, чтобы они тактически правильно перестраивались, технически правильно выполняли действия. Это такой процесс, который просто не может быть абсолютно совершенным. Всегда есть моменты, которые можно улучшать. Но сегодня нам очень многое удавалось, и я благодарю ребят за их отношение, мотивацию, дисциплину, которую они на протяжении всей игры демонстрировали. Это приятные моменты, после которых ты получаешь удовольствие от той работы, которую выполняешь. Поэтому я поблагодарил игроков за эту игру".

Волевая победа "Шахтера"

А вот донецкий "Шахтер" в матче с луганской "Зарей" одержал 11-ю победу подряд в чемпионате Украины и продолжает серию успешных выступлений. В игре с бронзовым призером предыдущего чемпионата сезона-2022/23 дончане, после "сухого" первого тайма оказались в роли проигрывающих на 50-й минуте матча. Игрок "Зари" Денис Антюх открыл счет.

Тем не менее, команда продемонстрировала, что сейчас находится в отличной форме и прерывать победную серию не собирается. Тренерский штаб "горняков" отреагировал заменами, выпустив сначала Кевина и Сикана, а в середине тайма — Марлона Гомеса, Эгиналду и Педриньо. И именно замены Марино Пушича полностью перевернули игру. Марлон Гомес с подачи Бондаренко направил мяч чуть выше ворот, а затем после навеса Азарова головой пробил в сантиметрах от перекладины. В конце концов на 72-й минуте счет стал равным: Кевин выполнил навес с левого фланга на дальний угол, а Эгиналду нанес точный удар головой — 1:1. В заключительном отрезке игры "оранжево-черным" пришлось преодолевать максимально насыщенные защитные редуты соперника, но вырвать победу они таки смогли. На 88-й минуте Кевин снова прекрасно навесил со своей позиции, и на этот раз уже Даниил Сикан из пределов вратарской переправил мяч в сетку – 2:1.

Обзор матча "Шахтер" - "Заря"

Таким образом, горняки остаются единоличными лидерами турнирной таблицы, опережая и "Динамо" (на 4 очка), и "Кривбасс" (+7). Команда уверенно идет к своему очередному титулу чемпиона Украины.

Победа "Кривбасса", осечки "Днепра-1" и "Руха"

На фоне грандов отечественного футбола выдержать победный ритм в этом туре удалось только "Кривбассу". Команда Юрия Вернидуба уже прочно закрепилась в тройке лидеров Премьер-лиги.

"Кривбасс" в Одессе обыграл "Черноморец", проигрывая по ходу матча. На гол Максима Бругару в самой концовке первого тайма, на 43-й минуте, гости ответили точным ударом Максима Лунева в самом начале второй половины игры, на 47-й минуте. А победу криворожанам принес Рафаэль Бандейра, забивший гол на 72-й минуте.

Обзор матча "Черноморец" - "Кривбасс"

В свою очередь, "Днепр-1" потерял очки в Ровно, в игре с "Вересом" — 1:1. На гол Виталия Дахновского в начале матча (19) днепряне смогли ответить только точным ударом Владимира Адамова на 33-й минуте. А "Рух" потерял очки в игре с аутсайдером таблицы "Минаем" в Закарпатье. И тут хозяева первыми открыли счет, когда отличился Сергей Петько (68). Но, львовяне сумели избежать поражения от аутсайдера благодаря точному удару Ильи Квасницы на 77-й минуте игры — 1:1.

Результаты матчей 25-го тура

Отрывы в таблице

После 25-го тура между командами-соседями в турнирной таблице сохранились, а кое-где и увеличились серьезные разрывы. Так, у "Шахтера" 58 баллов, "Динамо" — 54, "Кривбасса" — 51, а "Днепра-1" — 45. Далее идут "Рух" (41) и "Полесье" (39), которые существенно опережают группу середняков таблицы. У идущего на 7-м месте ЛНЗ лишь 32 очка.

Турнирная таблица Премьер-лиги

26-й тур чемпионата Премьер-лиги состоится 27-29 апреля. Развязка чемпионата становится все ближе.