Интерпайп Виктора Пинчука передал военным 227 автомобилей: пикапы, бронетехнику, грузовики

Компания системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения

119 пикапов, 37 бронированных машин, 39 фур и других грузовиков, 22 микроавтобуса, 6 квадроциклов и 4 багги передал Интерпайп Виктора Пинчука механизированным бригадам на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях.

Об этом сообщает группа Интерпайп на своем официальном сайте.

Автомобили закупаются в Европе, в Украине проходят полный техосмотр и частично перестраиваются под нужды военных. Также Интерпайп по запросу доукомплектовывает авто шинами и тентами, точечно выполняет текущий ремонт переданной техники.

"Полноприводные автомобили для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов по бездорожью были и остаются одной из самых неотложных нужд. Мы также передавали военным тягачи с тралами, фуры с прицепами, грузовики, пожарные машины для перевозки личного состава. Последние запросы мы получаем от от механизированных бригад, которые разворачивают подразделения БПЛА и нуждаются в большей мобильности", – отмечает Людмила Новак, руководитель направления Интерпайп по вопросам помощи военным.

Интерпайп системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения, патронируя подразделения ВСУ, ТРО и Нацгвардии. Основные направления помощи – поддержка и развитие подразделений БПЛА, обеспечение бригад инженерной техникой и запчастями, современными средствами связи, оптикой, транспортом, строительными материалами и техникой для строительства фортификационных сооружений, такмедом.

При поддержке компании функционирует школа аэроразведки "Довжик", которая научила более 7000 курсантов навыкам пилотирования дронов мультироторного типа и FPV.

950 сотрудников Интерпайп в армии получают комплексную адресную медицинскую, психологическую, юридическую поддержку с первого дня мобилизации, обеспечиваются амуницией и техникой на протяжении всей службы, а также сопровождаются в случае демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь.