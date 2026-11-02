4 травмированных отправили в больницу, а в доме — СОЧшники: что известно о событиях в Петропавловской Борщаговке Киевской области

Полной картины инцидента пока нет

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Информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом незаконно удерживают 40 заложников и кто-то из них погиб, не соответствует действительности. В то же время, по данным ТСН, медики скорой на месте утверждают, что в доме есть сильно травмированные люди, часть из которых госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщила полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в полицию Киевщины поступил вызов от работников частной скорой помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибывшие на место полицейские установили, что инцидент происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

"Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности. На месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Петропавловскую Борщаговку прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. По его словам, четырех военнослужащих госпитализировали, а остальные находящиеся в здании мужчины — это военные Нацгвардии, которые ушли в СОЧ.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко прокомментировал ситуацию в Петропавловской Борщаговке. Он пояснил, что в доме размещался временный пункт пребывания военных и призвал людей не пытаться силой проникнуть на территорию и не обострять ситуацию.

"Туда прибывали мобилизованные, проходили оформление и проверки, после чего их отправляли в учебный центр. Четырех военных, задержанных после СЗЧ и нуждающихся в медицинской помощи, доставили в медцентр Нацгвардии. Еще 18 военнослужащих находились внутри, с ними все было хорошо, они могли звонить по телефону родным. Изымание телефонов происходило из соображений безопасности, чтобы устройства не выдали расположение объекта", — сказал Пивненко.

Командующий заверил, что будет лично контролировать служебное расследование. А в случае выявления нарушений виновных накажут. Также он подчеркнул, что теперь место размещения военных необходимо срочно сменить из-за угрозы российского ракетного удара.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук объяснил позицию ведомства относительно этой ситуации. Он отметил, что мобилизованных могут несколько дней держать во временных помещениях до отправки на обучение. По его словам, несколько мужчин уже госпитализированы, а родственникам разрешили зайти в дом и проверить состояние других. Информацию о возможных тяжких телесных повреждениях проверяют правоохранители и командование НГУ. Между тем, по информации телеканала "Киев24", собравшиеся возле дома люди забрасывают представителей полиции яйцами.

Что известно об инциденте

В понедельник, 2 ноября, в социальных сетях и ряде местных Telegram-каналов была распространена информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области в подвале одного из зданий вооруженные мужчины якобы силой удерживают около 40 заложников и не допускают к ним медиков бригады скорой.

ТСН сообщает, что в подвале дома якобы удерживают людей без сознания. Один человек избит, другой — с переломанным хребтом, третий — не разговаривает вообще. На теле одного из них якобы заметно начало некроза тканей. Одна из медиков рассказывает, что люди внутри "тяжелые" и нуждаются в срочной медицинской помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, должны ли водитель и пассажиры выходить из авто, если полиция остановила, чтобы работники ТЦК вручили повестки.