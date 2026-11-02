Зачем на могилу ставят ржавое ведро. Украинцев удивил лайфхак

Немало такого можно увидеть на западе Украины

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На кладбищах в Украине можно увидеть немало странного и интересного. Так, кто-то заметил странные, старые ведра без дна на могилках. На некоторых были даже нарисованы или вырезаны кресты.

Соответствующие фото опубликовала пользовательница в Threads. По ее словам, на могилах на Буковине часто можно увидеть старые ведра.

"Вопрос: кто знает, для чего на Буковине (Черновицкая обл., Вижница) ставят ведерко на могилах?" — спрашивает женщина.

Как видно на фото, на могилах стоят перевернутые ведра, а на некоторых даже нарисованные или вырезанные кресты. При этом ведра кое-где поставили на центр могилы или у памятника. В комментариях украинцы уже объяснили, в чем дело.

Пост о кладбище с ведрами

По их словам, ведра используют в качестве лампадок. Ведь туда внутрь ставят свечи и во время сильного ветра они не гаснут. Интересно, что, несмотря на наличие современных лампадок, старый лайфхак до сих пор используют.

Ведро на кладбище

Ведро на кладбище

В комментариях люди писали:

Мне кажется, это просто утилитарная вещь — в ведро можно поставить свечу, чтобы ветер ее не погасил.

Чтобы свеча не гасла в середине, свечи у нас так тоже стоят Калушский район.

Да для свечи, для свечи! А то придумывают здесь.

Это hand made фонарь – туда ставят свечу(ы), чтобы ветер не гасил огонь. В Прикарпатье такие тоже можно увидеть.

Раньше не было лампадок, были только церковные свечи, которые при ветреной погоде быстро гасли. Старое ведро защищало свечу от ветра и она медленнее сгорала. Считайте, что такое ведро аналог бюджетной лампадки.

Впрочем, были среди комментариев и шутки. В основном они касались рыцарской темы. Украинцы писали:

Рыцари ведра второго крестового похода за водой.

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