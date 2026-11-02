Укр

Зачем на могилу ставят ржавое ведро. Украинцев удивил лайфхак

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Кладбище Новость обновлена 02 ноября 2026, 22:53
Кладбище. Фото Коллаж

Немало такого можно увидеть на западе Украины

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На кладбищах в Украине можно увидеть немало странного и интересного. Так, кто-то заметил странные, старые ведра без дна на могилках. На некоторых были даже нарисованы или вырезаны кресты.

Соответствующие фото опубликовала пользовательница в Threads. По ее словам, на могилах на Буковине часто можно увидеть старые ведра.

"Вопрос: кто знает, для чего на Буковине (Черновицкая обл., Вижница) ставят ведерко на могилах?" — спрашивает женщина.

Как видно на фото, на могилах стоят перевернутые ведра, а на некоторых даже нарисованные или вырезанные кресты. При этом ведра кое-где поставили на центр могилы или у памятника. В комментариях украинцы уже объяснили, в чем дело.

Пост о кладбище с ведрами
Пост о кладбище с ведрами

По их словам, ведра используют в качестве лампадок. Ведь туда внутрь ставят свечи и во время сильного ветра они не гаснут. Интересно, что, несмотря на наличие современных лампадок, старый лайфхак до сих пор используют.

Ведро на кладбище
Ведро на кладбище
Ведро на кладбище
Ведро на кладбище

В комментариях люди писали:

  • Мне кажется, это просто утилитарная вещь — в ведро можно поставить свечу, чтобы ветер ее не погасил.
  • Чтобы свеча не гасла в середине, свечи у нас так тоже стоят Калушский район.
  • Да для свечи, для свечи! А то придумывают здесь.
  • Это hand made фонарь – туда ставят свечу(ы), чтобы ветер не гасил огонь. В Прикарпатье такие тоже можно увидеть.
  • Раньше не было лампадок, были только церковные свечи, которые при ветреной погоде быстро гасли. Старое ведро защищало свечу от ветра и она медленнее сгорала. Считайте, что такое ведро аналог бюджетной лампадки.

Впрочем, были среди комментариев и шутки. В основном они касались рыцарской темы. Украинцы писали:

  • Рыцари ведра второго крестового похода за водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка вырастила огромный гриб в коробке. Его уже прозвали "король шампиньонов".

Теги:
#Кладбище #Могила #Ведро