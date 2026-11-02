Тост Тимошенко и птицы в клетках: как Дубиль праздновал день рождения в день траура

Среди гостей были фигуранты антикоррупционных дел, а сам нардеп назвал встречу мероприятием "Христианского корпуса"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

9 октября 2026 года народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль отпраздновал день рождения в ресторане Al Fresco на Обуховской трассе. Встреча состоялась на третий день траура по погибшим в результате российского удара по Прилукам. Гости приносили подарки, а Юлия Тимошенко произнесла тост за нардепа. Сам Дубиль заявил, что его пригласили на мероприятие "Христианского корпуса" как стратегического партнера.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" в своем расследовании. Журналисты зафиксировали посетителей ресторана, побывали внутри и расспросили гостей и депутата о празднованиях и расходах.

Празднование после удара по Прилукам

За два дня до встречи в ресторане Дубиль написал в Facebook о российском ударе по многоэтажке в Прилуках и о помощи пострадавшим от команды фонда "Надежда". Тогда погибли 22 человека, еще 54 получили травмы, среди них семеро детей. Родственники и члены семьи нардепа владеют недвижимостью в Прилуцком районе, а сам он в 1990-х избирался в местный совет.

В ресторане находились дочь депутата Марина и его отец Александр. Бывший глава фракции "Партии регионов" в Черкасском горсовете Игорь Мельников подтвердил журналистам, что приехал на день рождения Дубиля и подарил ему картину. По его словам, птиц в золотых клетках, занесенных в заведение, тоже подарили нардепу.

"Я хочу поднять бокал и поблагодарить тебя, что ты сегодня такую славную команду собрал и что здесь достойные люди с тобой", – отметила в тосте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Кто пришел в ресторан

Среди гостей журналисты заметили народного депутата от "Батькивщины" Михаила Волынца. В ноябре 2022 года он получил подозрение в деле, которое НАБУ начало после расследования "Схем" о незадекларированном пользовании дорогим внедорожником. В апреле 2023-го дело закрыли по истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Михаил Волынец. Фото: GMK Center

На мероприятие приехал и бывший народный депутат Валерий Ищенко. Он фигурировал по делу о поставках продукции "Укрзализныци" по вдвое завышенным ценам. В августе 2024 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности: после возмещения ущерба Ищенко получил пять лет условного срока.

Камера зафиксировала депутата Киевсовета Анну Свериденко. По сообщению общественной организации "Игла", ее упоминали на записях НАБУ в рамках расследования "Чистый город". Среди собравшихся были также представитель ГУР Андрей Юсов, бывший нардеп Николай Томенко и основатель "Христианского корпуса", командир батальона "Братство" Алексей Середюк. Томенко объяснил, что пришел на презентацию корпуса, а затем прислал фото книг, которые, по его словам, принес для организации.

В зале был и Игорь Голубинский – ныне прокурор отдела в Днепропетровской областной прокуратуре, ранее возглавлявший Прилуцкую окружную прокуратуру.

Сколько стоил зал и что ответил Дубиль

В ресторане журналистам назвали цены на главный каминный зал: депозит на 100 гостей составляет 500 000 гривен, а в пятницу, субботу или воскресенье дополнительно берут 100 000 гривен за аренду. Итого – 600 000 гривен. Журналисты не нашли в реестре НАПК сообщения Дубиля о существенных изменениях имущественного положения из-за таких расходов.

Основной зал ресторана Al Fresco

"Это было мероприятие "Христианского корпуса", на котором люди, которые меня не видели, хотели поздравить, поздравили и поблагодарить также за мою работу, за мои 467 миссий на фронт и за всю мою помощь", — заявил Дубиль.

По словам нардепа, он не занимался оплатой мероприятия, а вместе с женой заплатил только за себя – ориентировочно по 5000 гривен на человека. Дубиль сообщил, что в зале было 124 человека, и предложил спрашивать об общих расходах у "Христианского корпуса".

Дубиль объяснил, что день его рождения был за три недели до встречи, а гости могли поздравить его позже. По его словам, подарки передают "Христианскому корпусу" и увозят на фронт; часть уже отправили. Нардеп также заявил, что птиц не брал.

Ранее нардеп "Батькивщины" Валерий Дубиль продавал шикарный дом под Прилуками за полмиллиона долларов. "Телеграф" рассказал детали.