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Хит детства, который до сих пор любят: как приготовить пирожное "Картошка"

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Пирожное "Картошка" готовится без духовки
Пирожное "Картошка" готовится без духовки. Фото Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Для домашнего десерта понадобятся печенье, какао, сливочное масло и вареное сгущенное молоко

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Для многих пирожное "Картошка" – вкус детства. Этот десерт и сейчас популярен: его легко приготовить, а вкус у него насыщенный, шоколадный. К тому же для этого десерта необходимо не так много ингредиентов: печенье, сгущеное молоко, сливочное масло и какао.

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Рецептом поделилась кулинарный блогер diali_cooking в Instagram. По ее словам, на приготовление хватит 15 минут. Затем пирожным нужно охладиться в холодильнике.

Ингредиенты для пирожного "Картошка"

Возьмите

  • 300 г печенья "До кави"
  • 150 г вареного сгущенного молока
  • 80 г сливочного масла
  • 20 г какао

По желанию добавьте 20–30 г орехов. Измельчите их для обваливания, а часть крошки печенья оставьте для покрытия пирожных.

Как смешать основу и сформировать пирожные

Измельчите печенье в крошку. Отложите часть для основы, добавьте к ней какао и перемешайте.

Растопите сливочное масло, влейте его в печенье с какао и хорошо перемешайте. Добавьте вареное сгущенное молоко и снова перемешайте массу.

Перед формированием еще раз хорошо перемешайте массу, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

Сформируйте из массы небольшие колбаски и обваляйте их в подготовленной обсыпке. Затем оставьте пирожные в холодильнике на час – автор рецепта советует не пропускать этот шаг.

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Теги:
#Сладости #Рецепты #Десерт #Пирожные