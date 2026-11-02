Хит детства, который до сих пор любят: как приготовить пирожное "Картошка"

Для домашнего десерта понадобятся печенье, какао, сливочное масло и вареное сгущенное молоко

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Для многих пирожное "Картошка" – вкус детства. Этот десерт и сейчас популярен: его легко приготовить, а вкус у него насыщенный, шоколадный. К тому же для этого десерта необходимо не так много ингредиентов: печенье, сгущеное молоко, сливочное масло и какао.

Читайте также: Десерт из прошлого, за которым до сих пор охотятся: чем особенен торт "Иней" и где купить (фото)

Рецептом поделилась кулинарный блогер diali_cooking в Instagram. По ее словам, на приготовление хватит 15 минут. Затем пирожным нужно охладиться в холодильнике.

Ингредиенты для пирожного "Картошка"

Возьмите

300 г печенья "До кави"

150 г вареного сгущенного молока

80 г сливочного масла

20 г какао

По желанию добавьте 20–30 г орехов. Измельчите их для обваливания, а часть крошки печенья оставьте для покрытия пирожных.

Как смешать основу и сформировать пирожные

Измельчите печенье в крошку. Отложите часть для основы, добавьте к ней какао и перемешайте.

Растопите сливочное масло, влейте его в печенье с какао и хорошо перемешайте. Добавьте вареное сгущенное молоко и снова перемешайте массу.

Перед формированием еще раз хорошо перемешайте массу, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

Сформируйте из массы небольшие колбаски и обваляйте их в подготовленной обсыпке. Затем оставьте пирожные в холодильнике на час – автор рецепта советует не пропускать этот шаг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить мраморный пирог из тыквы.