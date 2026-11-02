Хит детства, который до сих пор любят: как приготовить пирожное "Картошка"
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Для домашнего десерта понадобятся печенье, какао, сливочное масло и вареное сгущенное молоко
Для многих пирожное "Картошка" – вкус детства. Этот десерт и сейчас популярен: его легко приготовить, а вкус у него насыщенный, шоколадный. К тому же для этого десерта необходимо не так много ингредиентов: печенье, сгущеное молоко, сливочное масло и какао.
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Рецептом поделилась кулинарный блогер diali_cooking в Instagram. По ее словам, на приготовление хватит 15 минут. Затем пирожным нужно охладиться в холодильнике.
Ингредиенты для пирожного "Картошка"
Возьмите
- 300 г печенья "До кави"
- 150 г вареного сгущенного молока
- 80 г сливочного масла
- 20 г какао
По желанию добавьте 20–30 г орехов. Измельчите их для обваливания, а часть крошки печенья оставьте для покрытия пирожных.
Как смешать основу и сформировать пирожные
Измельчите печенье в крошку. Отложите часть для основы, добавьте к ней какао и перемешайте.
Растопите сливочное масло, влейте его в печенье с какао и хорошо перемешайте. Добавьте вареное сгущенное молоко и снова перемешайте массу.
Перед формированием еще раз хорошо перемешайте массу, чтобы ингредиенты равномерно соединились.
Сформируйте из массы небольшие колбаски и обваляйте их в подготовленной обсыпке. Затем оставьте пирожные в холодильнике на час – автор рецепта советует не пропускать этот шаг.
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