Інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим 227 автівок: пікапи, бронетехніку, вантажівки

Компанія системно підтримує військових з перших днів повномасштабного вторгнення

119 пікапів, 37 броньованих машин, 39 фур та інших вантажівок, 22 мікроавтобуси, 6 квадроциклів та 4 багі передав Інтерпайп Віктора Пінчука механізованим бригадам на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках.

Про це повідомляє група Інтерпайп на своєму офіційному сайті.

Автомобілі закуповуються в Європі, в Україні проходять повний техогляд та частково перебудовуються під потреби військових. Також Інтерпайп за запитом доукомплектовує автівки шинами та тентами, точково виконує поточний ремонт переданої техніки.

"Повнопривідні автівки для евакуації поранених та підвозу боєприпасів по бездоріжжю були і залишаються однією з найнагальніших потреб. Ми також передавали військовим тягачі з тралами, фури з причепами, вантажівки, пожежні машини для перевезення особового складу. Останні запити ми отримуємо від механізованих бригад, які розбудовують підрозділи БПЛА та потребують більшої мобільності", – зазначає Людмила Новак, керівниця напрямку Інтерпайп з допомоги військовим.

Інтерпайп системно підтримує військових з перших днів повномасштабного вторгнення, патронуючи підрозділи ЗСУ, ТрО та Нацгвардії. Основні напрямки допомоги – підтримка та розвиток підрозділів БПЛА, забезпечення бригад інженерною технікою та запчастинами, сучасними засобами зв’язку, оптикою, транспортом, будівельними матеріалами та технікою для зведення фортифікаційних споруд, такмедом.

За підтримки компанії функціонує школа аеророзвідки "Довжик", яка навчила понад 7000 курсантів навичкам пілотування дронів мультироторного типу та FPV.

950 співробітників Інтерпайп у війську отримують комплексну адресну медичну, психологічну, юридичну підтримку з першого дня мобілізації, забезпечуються амуніцією та технікою протягом всієї служби, а також супроводжуються у разі демобілізації та під час реінтеграції у цивільне життя.