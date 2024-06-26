Потянет ноутбук, холодильник и вентилятор: какую зарядную станцию выбрать и сколько она стоит

Выбирать зарядную станцию нужно, исходя из потребностей в потреблении электроэнергии

Из-за постоянных отключений света в Украине многие задумываются о покупке экофлоу, других зарядных станций или даже генераторов. В сети появился калькулятор расчета мощности зарядной станции, чтобы помочь украинцам определиться.

Чтобы рассчитать необходимую мощность экофлоу, достаточно перейти по ссылке и выбрать бытовые предметы, которые нужно обеспечивать электроэнергией. На портале уточнили, что инструмент предназначен для примерных расчетов.

Чтобы воспользоваться калькулятором, нужно сделать три простых шага:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, отвечающим указанным потребностям.

Например, во время отключений света на 4 часа необходимо, чтобы все это время работал холодильник (100 Вт), ноутбук (60 Вт) и вентилятор (50Вт). Примерное общее потребление электроэнергии составит 840 Вт/ч, рабочая мощность — около 240 Вт суммарно для трех приборов, а пусковая мощность зарядной станции нужна около 435 Вт.

Под эти запросы подходит зарядная станция со следующими параметрами:

Минимальная емкость станции — 840 Вт/ч

Минимальная рабочая мощность — 210 Вт

Минимальная пусковая мощность — 435 Вт

Калькулятор тут же предлагает на выбор несколько разных моделей экофлоу с мощностью от 1000 Вт до 1800 Вт и емкостью 1002-1229 Вт/ч. Они, как правило, оснащены двумя розетками и несколькими портами USB-А и USB-С. Стоимость таких зарядных станций от 19 до 50 тысяч гривен. Чем больше бытовых предметов нужно использовать во время отключения света, тем больше мощности нужен экофлоу. Цена за зарядную станцию может доходить и до 100 тысяч гривен.

А если, к примеру, во время отключений света вам хочется посмотреть телевизор с чашечкой чая, то нужна зарядная станция, с минимальной емкостью 1575 Вт/ч, и с аналогичными показателями минимальной рабочей мощности и пусковой мощности. Дело в том, что наиболее энергозатратным прибором будет выступать не телевизор, а электрочайник — 1500 Вт за один час работы против 75 Вт.

В таком случае калькулятор советует покупать экофлоу с емкостью и мощностью свыше 2000 Вт/ч, а лучше 3000 Вт/ч. Стоимость таких зарядных станций порядка 50-150 тысяч гривен.

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