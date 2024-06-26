Света не будет по еще одной причине: как будут действовать графики отключения в Одессе 26 июня

Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00

В среду, 26 июня, некоторые адреса остались без электроэнергии в связи с плановыми работами энергетиков. При этом в городе также действуют стабилизационные отключения.

Об этом сообщает ДТЕК "Одесские электросети". По указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться на протяжении всех суток, согласно очередям.

"26 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — пишет "Укрэнерго".

Так, плановые работы энергетиков проводятся до 19:00 по следующим адресам:

Пантелеймоновская, 99, 101, 128,

переул. Книжный, 17.

Отметим, что ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЕК. Для этого нужно заполнить в указанном поле свой населенный пункт и адрес. У графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что графики почасовых отключений света в Украине на 26 июня переписали. В результате период ограничений в некоторых областях вырос вдвое.