Появились графики отключения света на 26 июня: названы самые сложные часы

Ограничения не будут касаться критической инфраструктуры

Украинцев предупредили о графиках отключения электроэнергии на 26 июня. Ситуация в энергосистеме остается тяжелой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Согласно её сообщению, завтра облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00

Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00. При этом ограничения, как и раньше, не будут касаться критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, из-за российских обстрелов 24 июня были введены более жесткие графики отключений, из-за которых ограничения проходят сразу в трех очередях одновременно.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко ранее говорил, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию. Поэтому отключения зимой будут в любом случае.

Однако заместительница министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что пока делать подобные прогнозы рано, поскольку Украина ведет ремонт атомных энергоблоков и восстановила несколько критических объектов.