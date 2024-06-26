Потягне ноутбук, холодильник та вентилятор: яку зарядну станцію вибрати і скільки вона коштує

Вибирати зарядну станцію потрібно, виходячи з потреб у споживанні електроенергії

Через постійні відключення світла в Україні багато хто замислюється про купівлю екофлоу, інших зарядних станцій або навіть генераторів. У мережі з’явився калькулятор розрахунку потужності зарядної станції, щоб допомогти українцям визначитись.

Щоб розрахувати необхідну потужність екофлоу, достатньо перейти за посиланням та вибрати побутові предмети, які потрібно забезпечувати електроенергією. На порталі уточнили, що інструмент призначений для приблизних розрахунків.

Щоб скористатися калькулятором, потрібно зробити три прості кроки:

вибрати пристрої, які планується живити від зарядної станції;

у таблиці, що додається, вибрати їх потужність і необхідний час роботи;

отримати пропозиції щодо зарядних станцій, що відповідають зазначеним потребам.

Наприклад, під час відключення світла на 4 години необхідно, щоб весь цей час працював холодильник (100 Вт), ноутбук (60 Вт) та вентилятор (50 Вт). Приблизне загальне споживання електроенергії становитиме 840 Вт/год, робоча потужність – близько 240 Вт сумарно для трьох приладів, а пускова потужність зарядної станції потрібна близько 435 Вт.

Під ці запити підходить зарядна станція з наступними параметрами:

Мінімальна ємність станції — 840 Вт/год

Мінімальна робоча потужність — 210 Вт

Мінімальна пускова потужність — 435 Вт

Калькулятор відразу пропонує на вибір кілька різних моделей екофлоу з потужністю від 1000 Вт до 1800 Вт і ємністю 1002-1229 Вт/год. Вони, як правило, оснащені двома розетками та кількома портами USB-А та USB-С. Вартість таких зарядних станцій – від 19 до 50 тисяч гривень. Чим більше побутових предметів потрібно використовувати під час відключення світла, тим більше потужності потрібен екофлоу. Ціна за зарядну станцію може сягати й 100 тисяч гривень.

А якщо, наприклад, під час відключень світла вам хочеться подивитися телевізор із чашкою чаю, то потрібна зарядна станція, з мінімальною ємністю 1575 Вт/год, та з аналогічними показниками мінімальної робочої потужності та пускової потужності. Річ у тому, що найбільш енерговитратним приладом буде виступати не телевізор, а електрочайник — 1500 Вт за годину роботи проти 75 Вт.

У такому разі калькулятор радить купувати екофлоу з ємністю та потужністю понад 2000 Вт/год, а краще 3000 Вт/год. Вартість таких зарядних станцій близько 50-150 тисяч гривень.

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