Киев без света: в ДТЭК рассказали, когда будут действовать графики отключений в среду

В энергосистеме сохраняется дефицит

В среду, 26 июня, в Киеве и области будут применяться графики отключений света. Они будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает компания ДТЭК. Причиной увеличения объема ограничений стало снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Также значительному дефициту способствует жара, когда потребление электроэнергии значительно растет.

С 17:00 до 23:00 отключений может быть больше. Это значит, что света может не быть и в светло-серых зонах.

Энергетики призывают украинцев потреблять электрику экономно. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, когда Киеву станет действительно легче с отключениями света. Результаты изменения подходов к определению лимитов для регионов и городов Украины, по словам эксперта, будут заметны только в начале июля.