Киев без света: в ДТЭК рассказали, когда будут действовать графики отключений в среду
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В энергосистеме сохраняется дефицит
В среду, 26 июня, в Киеве и области будут применяться графики отключений света. Они будут действовать с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает компания ДТЭК. Причиной увеличения объема ограничений стало снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.
Также значительному дефициту способствует жара, когда потребление электроэнергии значительно растет.
С 17:00 до 23:00 отключений может быть больше. Это значит, что света может не быть и в светло-серых зонах.
Энергетики призывают украинцев потреблять электрику экономно. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.
Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, когда Киеву станет действительно легче с отключениями света. Результаты изменения подходов к определению лимитов для регионов и городов Украины, по словам эксперта, будут заметны только в начале июля.