Лечили мужчин от женских заболеваний или ездили на море "дикарями": как отдыхали в СССР (фото)

Часто для получения заветной путевки приходилось давать взятки

Некоторые до сих пор верят в идеальную жизнь во время СССР. Лучшее образование и медицина, бесплатные квартиры и ежегодные путевки на море — именно так вспоминают о жизни фанаты "совка".

Однако действительно ли обычный гражданин мог себе позволить поехать на отдых в Крым и наслаждаться всеми благами цивилизации? "Телеграф" разбирался, как на самом деле отдыхали советские люди.

От чего зависела длительность отпуска советского работника

Понятие оплаченного трудового отпуска был введен большевиками только в 1918 году. Однако в действительности отдохнуть получалось только привилегированным и приближенным к власти людям.

Чаще всего советские люди ездили в отпуск на Кавказ или в Крым

Отпуск в СССР

Часто партийцы могли отдыхать 3, а то и 5 месяцев в году. Однако вскоре время их отдыха ограничили до 1 месяца, фактически запретив отдыхать за границей. На отдых их отправляли в санатории Крыма или Кавказа.

Условия отдыха этой категории населения считались отличными. В санатории их забирали прямо с вокзала, селили в лучшие номера, качественно кормили. Такие же привилегии предоставлялись родственникам партийцев.

А вот у обычных работников до 1967 года было всего 12 дней отпуска в год. Позже их количество увеличилось до 15 и добавились дополнительные дни в зависимости от условий труда, стажа — таким образом длительность отпуска получалась до 24 дней в год.

В СССР отдыхали часто на море

А что с бесплатными путевками?

Крым и Кавказ были популярными местами отдыха не только среди партийных работников, но и среди обычных людей. Попасть на такой отдых можно было только с путевкой — а вот их количество было ограниченным. Получить этот желанный документ могли далеко не все и это очень способствовало коррупции.

Все дело в том, что для получения путевки нужно было не только предоставить справку от врача, но и дать взятку. Бывали случаи, когда мужчин отправляли в санаторий по гинекологической путевке.

Однако даже такой отдых был доступен далеко не каждому. Поэтому многие ездили на море без путевок. Жили они в машинах или палатках прямо на берегу — таких отдыхающих называли дикарями. Таким образом люди отдыхали не только на море, но и в горы.

Дикарем отдыхали те, у кого не было возможности "достать" путевку

Отдых дикарем

Популярный в то время отдых дикарем

Как отдыхали и развлекались во время отпуска

В санаториях самой популярной процедурой были лечебные грязевые или сероводородные ванны. Также проходили лечение банками, принимали душ Шарко, делали электрофорезы, массажи и пили минеральную воду.

Шведского стола тогда не было. Всех кормили стандартным меню, а врач еще мог в случае необходимости назначить диетическое питание.

Свободное от процедур время люди проводили на пляже, танцах, в библиотеке, играли в шахматы или прогуливались на свежем воздухе. Иногда организовывались экскурсии для отдыхающих.

Однако даже такой отдых был доступным преимущественно для горожан. Жители сел вообще могли не видеть моря.

Проблему дефицита купальников решали стандартным способом — часто их перешивали из домашней одежды. А если не хотелось посещать грязный общественный туалет, ходили "в кустики".