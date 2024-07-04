Одни сапоги на несколько поколений и шапка папы: как одевали детей в СССР (фото)

Одежду шили почти из всего

В советские времена особого стиля или подражания моде не было ни у взрослых, ни у детей. Однако все же существовали известные фасоны и трендовые шубки.

"Телеграф" расскажет о том, как одевали детей в СССР и почему большинство одежды делалось дома.

Советские родители, в отличие от современных, не имели привычки наряжать детей, и это было в основном продиктовано дефицитом, ведь когда есть проблемы с приготовлением обеда, то до одежды очередь не доходила. Поэтому большинство нарядов для малышей шились собственноручно с использованием выкроек для взрослых, но уменьшенного формата.

В СССР вообще женщины чаще шили себе платья собственноручно, чем покупали их на рынке или в магазине. А девушки из школы на уроках труда учились этому мастерству и собственноручно пополняли и так бедный гардероб.

Тканью для новой детской одежды служило почти все от штор до старых платьев или рубашек, а фасон и красота наряда зависела от умений и сноровки швей. В то же время, если внимательно присмотреться к гардеробу детей и взрослых, он был очень похож. Иногда не нужные вещи просто перешивались на ребенка.

Что же носили дети СССР

У советских детей не было большого выбора, потому одевали то, что давали родители. Зимой это были шубы или пальто, а весной-осенью — куртки. Причем они были из плотного материала и темного цвета, чтобы дольше носилось. Шапки тоже были подходящие, но модным был красный цвет. Также были популярны натуральные меховые головные уборы, которые шили дома или на заказ.

Во время школьного года родителей не очень беспокоил гардероб детей, ведь была школьная форма, которую одевали и на праздники, и в школу. Дети СССР обычно имели примерно по одной вещи на сезон, то есть одна шубка, одни сапожки и т. д. Речи о разнообразии и не велось, в то же время, бывало и такое, что даже определенной сезонной вещи не было. К примеру, демисезонные сапоги были роскошью и часто их заменяли обычные резиновые с меховой подкладкой. Некоторые вещи дети донашивали после родителей, если они подходили по размеру.

Что касается одежды младенцев и дошкольников, то ее передавали из поколения в поколение и очень берегли. Потому что покупать его не всегда получалось, а сшить сложно. Поэтому сапожки, шубки и все остальное хранилось в домах поколениями.

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