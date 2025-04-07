Так и делай добро? Украинец напомнил о хорошей соседской традиции, но нарвался на хейт (видео)

Хотел сделать доброе дело, а его захейтили

В украинских селах издавна была хорошая традиция делиться со своими соседями свежиной после убоя свиньи. Недавно Владислав Криштоп решил придерживаться этого обычая и поделился салом с соседкой.

На ролике мужчина приносит пожилой соседке кусок сала, называя его "салком". Традиционно в украинских селах соседи не только помогали друг другу во время убоя свиньи, но и получали часть продуктов в благодарность за помощь. Мужчина опубликовал видео своего поступка на Facebook (он ведет блог о жизни в деревне) и неожиданно для него на Владислава посыпалась волна хейта. Впрочем, ролик собрал уже более 1 млн просмотров.

Кто-то поддержал мужчину, другие же раскритиковали его поступок, упрекая корыстные мотивы и съемку на камеру. "Так все соседи поступали, пока война не началась", — отметил Anatoliy Kolesnikov. "У нас до сих пор так, мы то не держим хозяйства, но соседи держат. То постоянно как забивают свинку, то приносят сало, кусок мяса, а я когда что-то печу вкусное тоже угощаю", — поделилась опытом одна из комментаторов.

Но многие отнеслись скептически: "А чего ты обманываешь? Свежина это мясо, а не сало. Ты конечно молодец, который дал бабке сало, но это не свежина", — заметил один из комментаторов. "Можно бы и мясо положить", — высказал мнение другой пользователь соцсетей.

"Зарисовался на видео", — обвинили автора видео в самопиаре. "Если бы по традиции ты дал соседу свежину без камеры, еще бы тебя уважал, а так ты старье", — резко высказался один из комментаторов.

Ранее "Телеграф" также писал, что Клопотенко нарвался на хейт из-за видео с полицейскими. Что не понравилось украинцам.