Можно ли перевести деньги с мобильного счета на карту банка? В Lifecell ответили

Раньше услуга имела большой спектр доступных функций

Перевод средств с мобильного счета на банковскую карту – недоступная функция. Услуга "Платежный Сервис Paycell" закрыта.

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора Lifecell в Фейсбуке. Пользователь сети обратился в комментариях по вопросу, возможно ли перевести остаток средств на карту.

"А можно узнать, осталась ли функция вывода средств с сим-карты Lifecell, например, на ПриватБанк", — спрашивает пользователь.

В компании мобильной связи ответили, что услуга перевода средств на банковские карты больше не доступна. Начиная с 12 декабря 2024 года услуга "Платежный Сервис Paycell" закрыта.

"У абонентов ООО "Лайфселл" отсутствует возможность возврата неиспользованных ими средств с помощью услуги. Информация была размещена на сайте по ссылке", — говорится в ответе прессслужбы Lifecell.

В общей сложности эту функцию оператор запустил еще в 2019 году. Раньше можно было пополнять карту через мобильный счет (только для клиентов lifecell), другую банковскую карту или в киосках самообслуживания. Перевести с карты деньги в приложении на другие карты Paycell и номера телефонов. Расплачиваться картой Paycell и снимать наличные деньги в банкомате. Оплачивать покупки в Интернете.

Ранее "Телеграф" писал, что абонент мобильного оператора lifeсell пожаловался на то, что компания не дает воспользоваться полностью услугой, за которую уже была оплачена. Речь идет об интернет-пакете объемом 100 ГБ, стоимостью 250 грн.