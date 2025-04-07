Можно ли перевести деньги с мобильного счета на карту банка? В Lifecell ответили
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Раньше услуга имела большой спектр доступных функций
Перевод средств с мобильного счета на банковскую карту – недоступная функция. Услуга "Платежный Сервис Paycell" закрыта.
Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора Lifecell в Фейсбуке. Пользователь сети обратился в комментариях по вопросу, возможно ли перевести остаток средств на карту.
"А можно узнать, осталась ли функция вывода средств с сим-карты Lifecell, например, на ПриватБанк", — спрашивает пользователь.
В компании мобильной связи ответили, что услуга перевода средств на банковские карты больше не доступна. Начиная с 12 декабря 2024 года услуга "Платежный Сервис Paycell" закрыта.
"У абонентов ООО "Лайфселл" отсутствует возможность возврата неиспользованных ими средств с помощью услуги. Информация была размещена на сайте по ссылке", — говорится в ответе прессслужбы Lifecell.
В общей сложности эту функцию оператор запустил еще в 2019 году. Раньше можно было пополнять карту через мобильный счет (только для клиентов lifecell), другую банковскую карту или в киосках самообслуживания. Перевести с карты деньги в приложении на другие карты Paycell и номера телефонов. Расплачиваться картой Paycell и снимать наличные деньги в банкомате. Оплачивать покупки в Интернете.
Ранее "Телеграф" писал, что абонент мобильного оператора lifeсell пожаловался на то, что компания не дает воспользоваться полностью услугой, за которую уже была оплачена. Речь идет об интернет-пакете объемом 100 ГБ, стоимостью 250 грн.