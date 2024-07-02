Не отдых, а каторга: как проводили лето дачники в СССР и почему было именно так (фото)

Такие дачные стратегии можно понять

Советский отдых, как и все в СССР, был достаточно специфическим. Одним из его видов были каникулы на даче, однако там граждане скоре вкалывали, чем получали удовольствие от времяпровождения на свежем воздухе.

"Телеграф", ссылаясь на автора Станислава Цалика, рассказывает о том, как проводили лето советские дачники. Большинство советских граждан вр времена пресловутого советского равноправия отдыхали не в загородных резиденциях, как партийные верхушки, а в скромных приусадебных участках. Например, дачники-киевляне ехали на свои дачи на автобусах или электричках, меньшинство — на собственном автомобиле. Обычные дачи, как правило, находились на плоском левом берегу Днепра — например, на Осокорках, в Русановских садах, а также в самом большом в УССР дачном поселке Нижние сады.

В позднем "совке" типичными советскими дачниками были: рядовые инженеры, врачи, учителя, мелкие чиновники, преподаватели вузов, заводские рабочие. Они на этих дачах вкалывали, делая заготовки овощей и фруктов на зиму. Ведь в те времена только приусадебный участок гарантировал семье хорошую картошку на всю зиму. В противном случае гражданин рисковал остаться с магазинной, которая с наступлением холодов очень часто теряла в качестве. На прилавках можно было заметить много гнили, а поэтому все, кто имел возможность получить картошку другим путем, не спешили её покупать. Также приусадебный участок обеспечивал сырье для варений и консервации.

Типичная советская дача

Такие дачные стратегии можно понять: в отличие от номенклатуры, у которой имелся доступ в специальные магазины, обычной публике приходилось рассчитывать только на себя.

К слову, на такое времяпрепровождения советских граждан подталкивали не только проблемы с едой, но и сами дачи. Дело в том, что при Хрущеве, государство запрещало владельцам загородных участков что-либо строить — разрешало только разбить огороды, как бы подчеркивая, что земля выделена не для праздного безделья, а для занятий сельским хозяйством. Позднее дали "добро" на небольшой домик для ночевки — "павильон летнего типа примерно около 10 кв. м, без отопительных установок". При Брежневе максимальный размер строения увеличили до 25 кв. м. При этом, как и раньше, домишко должен быть исключительно летним, отапливать его нельзя. Дескать, живи здесь только в теплое время года, собирай урожай, а с первыми осенними холодами отправляйся в город по основному месту прописки. И главное условие — полученные сотки нельзя держать в запущенном виде. Если земля не обрабатывалась, ее могли отобрать.

Чем еще занимались на дачах

"Сооружением каркасного домика строительные хлопоты не завершались. Скорее наоборот. Выяснялось, что теперь категорически необходим сарай (а он действительно нужен). Затем понадобится сооружать теплицу. Для посиделок или пиршеств под открытым небом требуется столик с лавочками, а лучше — беседка. И да, дети просят качели. Когда все это будет сделано, подоспеет время для ремонта домика. Далее возникнет необходимость чинить крышу сарая, поправлять покосившийся забор, красить качели… Короче, дачная песня на поверку оказывалась бесконечной", — пишет автор.

Едва начиналась пора сбора урожая, приступали к заготовкам на зиму. Все, из чего можно было сварить варенье, шло в дело. Все, что можно было законсервировать, консервировалось. Ведь в советских магазинах ничего этого не купишь. К банкам с вареньями и компотами прибавлялись банки с овощными салатами, лечо, маринованными кабачками и помидорами, солеными огурцами, аджикой.

Ну и в конце — доставка этого всего домой.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в СССР были толерантными к алкоголикам.