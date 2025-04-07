В Украине будет идти снег и накроет сильный мороз: чего ждать от погоды (карта)

На дорогах будет гололед

Погода в Украине не перестает удивлять, во многих городах в середине весны выпал снег. Подобная погода будет сохраняться и в понедельник, 7 апреля.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, чего ждать от погоды.

Погода в Украине 7 апреля

По словам синоптика, 7 апреля предполагается холодная и неустойчивая погода по всей Украине. Ночью в западных и северных областях, днем местами в центральных регионах, Крыму и Приазовье пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. На северо-западе страны местами ожидается метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами возможны порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха в западных регионах ночью составит -2…-7 мороза, днем -1…+4 тепла. В остальных областях ночью -1…+5, днем +4…+9 градусов тепла.

Игорь Кибальчич пишет, что из-за проникновения холодного арктического воздуха на территорию Восточной и Южной Европы, а также на фоне развития активной циклонической деятельности, в нашей стране прогнозируется некомфортная и влажная погода в течение следующей недели.

Погода в Киеве и области 7 апреля

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. В течение 7 апреля облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области заморозки в воздухе 0-5, температура днем 1-4 градуса тепла. В Киеве заморозки в воздухе 0-2, температура днем 1-3 тепла.

Гололед и снег

Укргидрометцентр пишет, что ночью 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, 8-11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-5 градусов. Объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях, 8 апреля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях на поверхности грунта заморозки 0-3 градусов.

И уровень опасности, желтый.

Также в западных, северных и центральных областях, на дорогах гололед.

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