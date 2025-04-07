Враг мог продвинуться в двух областях. Что говорят в Deepstate и Генштабе (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1139-й день полномасштабной войны России против Украины. С начала суток 6 апреля до 22:00 на фронте произошло 135 боевых столкновений. Россияне продвинулись в двух областях.

По данным deepstate, враг продвинулся в Харьковской и Донецкой областях. В частности, есть продвижение россиян на Купянском направлении, возле села Западное Дворичанской поселковой общины Купянского района.

Также армия РФ оккупировала новые территории на двух направлениях в Донецкой области. На Покровском направлении – в селе Лисовка, и на Новопавловском – в селе Разлив Волновахского района.

В своей вечерней сводке по состоянию на 22:00 воскресенья, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении враг предпринял 6 попыток продвинуться. Бои продолжались неподалеку от населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызовое.

На Покровском направлении россияне 42 раза пытались вклиниться в нашу оборону. Они атаковали в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновка.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня (6 апреля, — ред.) составляют 241 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожены пять тягачей МТЛБ, шесть автомобилей, десять мотоциклов, семь танков, боевая машина пехоты и один пункт управления БПЛА, также была существенно повреждена пушка российских захватчиков", — добавили в ГШ.

На Новопавловском направлении за 6 апреля наши защитники, по данным Штаба, отразили три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь. Еще одно боестолкновение продолжалось на момент выхода сводки.

Как писал "Телеграф", в deepstate вечером 6 апреля сообщили, что россияне продвигаются в районе Лимана Донецкой области. Также они проводят активные штурмовые действия на Северском направлении в районе Белогоровки.