Любовь к Ленину, семейные ценности и коллективизм: как воспитывали советских детей

За непослушание детей могли наказать

Некоторые с тоской вспоминают жизнь в СССР. Безусловно, в это время часто был дефицит продуктов, однако воспитанию детей уделяли много внимания.

"Телеграф" рассказывает, как воспитывали детей в советское время. Также поделимся, какие методы наказания использовали родители.

Как воспитывали детей в Советском Союзе

Наибольшую роль в развитии детей сыграла методика А.С. Макаренко. Его методика базировалась на принципах гуманизма и научном подходе к обучению.

Каждого ребенка старались приучить к труду и сформировать у них социальную ответственность. При этом хотели, чтобы у ребенка не было своего мнения: все ходили в одинаковой школьной форме, играли все обычными игрушками. С детского сада их учили, что коллективное важнее личного, а в центре общей идеи стояла любовь к Ленину.

Какие методы наказания детей использовали советские родители

За непослушание в СССР часто физически наказывали. Те, кто не хотел "прикладываться" к ребенку, могли накричать на ребенка или сравнить их со сверстниками.

Иногда родители могли заняться перевоспитанием ребенка. Например, в советское время часто переучивали левшей — считалось, что правшам жить легче.

Особенно непослушных детей — хулиганов и сложных подростков — на все летние каникулы отправляли в трудовые лагеря. Там школьники работали наравне со взрослыми.

"Телеграф" рассказывал, что и почему ели советские дети. Также мы писали, какими были популярные страшилки времен СССР.