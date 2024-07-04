Каждая морковка - под расчет? Почему в СССР под дачи давали именно 6 соток

Такой размер мог обеспечить минимальным набором продуктов

Одним из видов отдыха советского человека было времяпрепровождение на даче. Конечно, чаще там работали, чем отдыхали.

Государство действительно выделяло желающим участок площадью именно 600 квадратных метров. Часто землю называли "мои 6 соток". "Телеграф" разбирался, почему именно такое количество земли было положено в советское время.

Почему в СССР давали по 6 соток земли

Оказывается, для этого было несколько причин и советские чиновники вполне аргументировано объясняли эту норму. И помог им в этом советский ученый овощевод Виталий Эдельштейн.

Работал он в Московском сельскохозяйственном институте, а в 1944 году написал книгу "Индивидуальный огород". Именно в ней ученый описывал, какие культуры лучше выращивать каждому желающему на выделенном участке и в каком количестве.

Эдельштейн подсчитал, что на одного человека нужно в год 500,7 кг овощей. Для выращивания такого количества необходимо 124,5 квадратных метров земли.

Среднестатистическая советская семья состояла из 3,9-4,3 человек. Ученый умножил рассчитанную площадь на этот коэффициент и добавил немного пространства для выращивания плодовых деревьев. Таким образом Виталий Эдельштейн вычислил, что для личного огорода каждой семье достаточно будет именно 6 соток.

Эти рекомендации были учтены советской властью. В 1949 году принято постановление, согласно которому гражданам необходимо было выделять участки сельскохозяйственной земли площадью именно 600 квадратных метров. Эта норма была актуальной до развала СССР.

Размер земельного участка для каждой семьи оставался неизменным еще и потому, что в СССР частное предпринимательство считалось преступлением. Власти опасались, что получив больше пространства для выращивания овощей, люди будут продавать излишки. Поэтому выдачу земли ограничивали именно шестью сотками.

Огород должен был просто поддерживать жизнедеятельность семьи. Поэтому ситуация в стране со свежими овощами и фруктами не в сезон была катастрофической – их было почти невозможно достать.

В СССР был дефицит не только продуктов. Часто женщины не могли купить обычный купальник, электротовары и средства гигиены.