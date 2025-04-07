В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза баллистики (обновлено)
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"Телеграф" рассказывает, сколько летят разные типы ракет
Воздушная тревога в Украине была объявлена 7 апреля. Ракетная опасность сохранялась в большинстве регионов Украины.
Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины. Была угроза применения Россией баллистических ракет.
UPD: Об отбое воздушной тревоги сообщили в 8:31. Опасность продолжалась 25 минут.
Что известно о воздушной тревоге 7 апреля
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщали, что существует активность соответствующего вооружения врага в Курской области. Как выглядит карта воздушной тревоги – смотрите ниже на фото.
Сколько летят разные типы ракет
Россия производит по территории Украины баллистические и крылатые ракеты. Чаще всего в отчетах Генштаба фигурируют несколько типов ракет:
- Искандер-М – баллистическая, современная ракета;
- Калибр – крылатая ракета морского базирования;
- Оникс – крылата морского и берегового базирования;
- Искандер-К – крылата наземного базирования;
- ракеты Х-101 и Х-555 – крылатые воздушного базирования.
В общем, вероятное время прилета ракеты после воздушной тревоги – от 10 до 30 мин.
Напомним, накануне Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 6 апреля. Россияне применили ударные дроны и ракеты, в том числе баллистические.
Что известно о последствиях массированной атаки 6 апреля – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.