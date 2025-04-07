В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза баллистики (обновлено)

"Телеграф" рассказывает, сколько летят разные типы ракет

Воздушная тревога в Украине была объявлена 7 апреля. Ракетная опасность сохранялась в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины. Была угроза применения Россией баллистических ракет.

UPD: Об отбое воздушной тревоги сообщили в 8:31. Опасность продолжалась 25 минут.

Что известно о воздушной тревоге 7 апреля

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщали, что существует активность соответствующего вооружения врага в Курской области. Как выглядит карта воздушной тревоги – смотрите ниже на фото.

Сколько летят разные типы ракет

Россия производит по территории Украины баллистические и крылатые ракеты. Чаще всего в отчетах Генштаба фигурируют несколько типов ракет:

Искандер-М – баллистическая, современная ракета;

Калибр – крылатая ракета морского базирования;

Оникс – крылата морского и берегового базирования;

Искандер-К – крылата наземного базирования;

ракеты Х-101 и Х-555 – крылатые воздушного базирования.

В общем, вероятное время прилета ракеты после воздушной тревоги – от 10 до 30 мин.

Напомним, накануне Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 6 апреля. Россияне применили ударные дроны и ракеты, в том числе баллистические.

Что известно о последствиях массированной атаки 6 апреля – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.