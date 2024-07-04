"Пусть узнает вкус пороха, пота и крови": Козловский "проехался" по мужчине, который обматерил ветерана ВСУ в Одессе

Певец и военный в гневе прокомментировал поведение Вадима Шевеленко

Украинский исполнитель и военнослужащий Виталий Козловский отреагировал на недавно возникший в Одессе скандал. Там мужчина проявил неуважение к врачу-ветеринару — ветерану Вооруженных сил Украины, который сейчас ходит на протезах.

На своей странице в Инстаграме 39-летний певец отметил, что этот инцидент его очень шокировал и возмутил: "Учредитель и директор "Одессаспецэнерго" Вадим Шевеленко обматерил ветеринара, Алексея Притулу, военного ветерана без ног… Сейчас Шевеленко пытается откупиться. Очевидно, не потому, что стало совестно, а потому, что огласка ударила по репутации".

Виталий, который сейчас служит в военном оркестре, искренне не понимает, как в сегодняшних реалиях можно так нагло обращаться с защитниками собственного государства.

"Как это может быть в воюющей стране? Разве просто откупиться достаточно за такое неуважение к военному? Разве это достаточно для того, кто живет и зарабатывает деньги, пока кто-то кладет свою жизнь и здоровье? Не справедливее ли, чтобы после такого поступка этот "диванный агрессор" сам отправился туда, где ветеран потерял здоровье. Чтобы пережил то, что он пережил. Чтобы сам узнал вкус пороха, пота и крови. Возможно, только тогда раскаяние было бы искренним", — отметил певец.

Козловский призвал не молчать о таких ситуациях, а распространять по соцсетям или другим каналам, чтобы обидчики были наказаны.

"Очнитесь, люди! Поезжайте на ближайшее кладбище, посмотрите, сколько флагов на могилах, сколько наших пало, чтобы кто-то дальше гонял понты. А потом попуститесь и как только увидите воина — сделайте все, чтобы он почувствовал поддержку и благодарность. Потому что мы люди, а не свиньи!", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, что полиция узнала об этом возмутительном случае из соцсетей.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось видео с извинениями Шевеленко, однако это ему не помогло. Правоохранители составили административный протокол на мужчину, который оскорбил ветерана ВСУ.