"Хай взнає смак пороху, поту і крові": Козловський "проїхався" по чоловіку, який обматюкав ветерана ЗСУ в Одесі

Співак і військовий у гніві прокоментував поведінку Вадима Шевеленко

Український виконавець і військовослужбовець Віталій Козловський відреагував на скандал, який нещодавно виник в Одесі. Там чоловік проявив неповагу до лікаря-ветеринара — ветерана Збройних сил України, який зараз ходить на протезах.

На своїй сторінці в Інстаграмі 39-річний співак зазначив, що цей інцидент його дуже шокував та обурив: "Засновник і директор "Одесаспеценерго" Вадим Шевеленко обматерив ветеринара, Олексія Притулу, військового ветерана без ніг… Зараз Шевеленко намагається відкупитися. Очевидно — не тому, що стало совісно, а тому, що розголос вдарив по репутації".

Віталій, який зараз служить у військовому оркестрі, щиро не розуміє, як в сьогоднішніх реаліях можна так нахабно поводитися із захисниками власної держави.

"Як таке може бути у воюючій країні? Хіба просто відкупитися це достатньо за таку неповагу до військового? Хіба це достатньо для того, хто живе і заробляє гроші, поки хтось кладе своє життя і здоров’я? Чи не справедливіше, щоб після такого вчинку цей "диванний агресор" сам відправився туди, де ветеран втратив здоров’я. Щоб пережив те, що пережив він. Щоб сам взнав смак пороху, поту і крові. Можливо, лише тоді розкаяння було би щирим", — зазначив співак.

Козловський закликав не мовчати про такі ситуації, а розповсюджувати по соцмережах чи іншим каналах, щоб кривдники такі були покарані.

"Отямтесь, люди! Поїдьте на найближче кладовище, подивіться, скільки прапорів на могилах, скільки наших полягло, щоб хтось далі ганяв понти. А потім попустіться і щойно де побачите воїна — зробіть усе, щоб він відчув підтримку і вдячність. Бо ми люди, а не свині!", — підкреслив військовослужбовець.

Нагадаємо, що поліція дізналась про цей обурливий випадок із соцмереж.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилося відео з вибаченнями Шевеленка, проте це йому не допомогло. Правоохоронці склали адміністраційний протокол на чоловіка, який образив ветерана ЗСУ.